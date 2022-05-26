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還原13年前陳雅琳拍桌案！作家曝主播內鬥：白蓮花才可怕

▲陳雅琳在新聞圈表現獲得肯定。（圖／華視）
▲陳雅琳在新聞圈表現獲得肯定。（圖／華視）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-26 11:39:592022-05-26 12:42:04

TVBS主播爆發集體霸凌事件，讓外界相當震驚，其實新聞圈互鬥事件從過往就頻頻發生，由媒體人轉型成為作家的「莎莉夫人」，2月接受主持人吳淡如廣播訪問宣傳新書，侃侃而談職場上的暗黑面，透露主播好友陳雅琳在三立時期被媒體報導內訌的拍桌事件，其實是另名「長頸鹿主播」操作的糾紛，透露職場上可怕的不是綠茶婊，而是裝成無辜的白蓮花。

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▲華視代總經理陳雅琳今（25）日赴立法院進行專題報告，並備質詢。（圖／記者陳明安攝，2022.04.25）
▲陳雅琳因華視跑馬燈錯誤事件，主動請辭華視代總經理。（圖／記者陳明安攝，2022.04.25）

莎莉夫人以前是節目製作人，曾在媒體製作深度專題節目，她在《幸福好時光》廣播節目上透露，13年前某新聞台世代交替，轉型為國際化、知識化的過渡期，主播檯上卻有兩股不同勢力，「主播組有兩個太陽，一個還沒下山，一個已經要爬起來了」，因為節目編排時間消長，導致陳雅琳的節目時段被壓縮，去找製作人詢問「怎麼沒提早告知」一事，沒料到隔天卻被報導成她拍桌飆罵同事，陳雅琳事後否認拍桌，不然不會被叫「阿信主播」。

該名製作人調查之下，得知媒體誤報拍桌事件的新聞來源竟是另名女主播。她今還原13年前事件真相，表示當事人只有3個，「妳會發現有個人回應非常溫良，忽然間，我跟陳雅琳好像成了兩個惡人，感覺像在互抓頭髮」。

▲陳雅琳替三立貢獻超過11年。（圖／華視提供）
▲陳雅琳替三立貢獻超過11年。（圖／華視提供）

後來，陳雅琳離開三立，另名女主播取而代之，成為該台總編輯，直到今年因涉嫌引進動物浮報價碼才離開該台，莎莉夫人感慨說：「這個職場裡其實綠茶婊很多，但綠茶婊真的不可怕，因為它算是明槍，真正可怕的是以白蓮花之姿出現的綠茶婊，那種通常都是暗箭，會到處放話、裝無辜，這是職場上非常難防範的」、「這種人甚至會以好朋友姿態出現、接近妳，取得妳的完全信任，再狠狠摧毀妳，最後還會一副不得已的狀態」。

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