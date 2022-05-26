房貸量減經濟衰退徵兆？財長：未必但房市不會像過去熱絡
中央銀行日前公布今（2022）年4月新增房貸大減120億元，引發立委關注是否是國內經濟衰退徵兆？對此，財政部長蘇建榮今（26）日在立法院財委會表示，主要是交屋棟數下滑，貸款資金需求也減少，「未必代表國內經濟衰退」。至於房市是否會進入和緩、回歸理性交易？他認為還要觀察，但「比較不會像過去那樣非常熱絡的情況」。
根據央行統計，台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行及土地銀行等5大行庫在4月新承作房貸金額為614.78億元，月減120.1億元。央行分析，除工作天數影響外，疫情來勢洶洶以及央行升息、各部會房市管制措施都有影響。
面對新增房貸單月大減，國民黨立委林德福今日在立法院財委會質詢這是否是國內經濟衰退徵兆？蘇建榮則表示。這幾個月房市成交量相對下滑，交屋棟數下滑，貸款資金需求也減少，但是否代表經濟衰退「未必」。
他說，影響房市除需求面，還有供給面，包括原物料成本像是鋼鐵及人工都上漲，建商推案就會遲疑，因此不能就此判斷經濟走入衰退期。
至於房貸量會不會續創新低？蘇建榮認為過去國內房市發展都是在繁榮階段，會不會進入和緩、回歸理性交易還要觀察，但「比較不會像過去那樣非常熱絡的情況」。
林德福繼續追問政府房市政策是否還有緊縮必要性？蘇建榮強調，政府從去年房市穩定小組，透過政策推動，讓房市交易合理化，就是希望不要過多投機炒作，政策方向朝這方面，可引導市場結構健全發展。