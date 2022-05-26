外送百元美食霸主？鹽酥雞沒上前3 「早餐店傳奇」稱冠
本土疫情未歇，民眾在家防疫、居家照護隔離，紛紛啟動遠距辦公及線上教學，家長邊上班還要邊料理三餐，比起以往更依賴餐飲外送。Uber Eats今（26）日公布全台10大巷仔內百元美食榜，盤點最受民眾歡迎的小吃店家。
全天候的餐飲外送需求帶動平價美食的熱門程度，Uber Eats 盤點百元餐點下單排行，公布「全台10大巷仔內百元美食榜」，其中肉蛋吐司、涼麵、滷肉飯、鹽酥雞、雞排、米糕、蒸餃等國民美食強佔排行榜，顯見台灣人還是偏好平價的台式小吃。
全台排行榜冠軍是台中的「肉蛋吐司創始店」，店內的招牌肉蛋吐司拔得頭籌，開業30年被稱為當地早餐店傳奇；第二名則是台北24小時營業的「福德涼麵」，是早鳥及夜貓族的最愛；第三名為曾入選新竹市竹好呷美食評比的「廟口鴨香飯」，也是美食節目、網紅激推的新竹鴨肉飯第一把交椅。
經典台式小吃少不了鹽酥雞和雞排，30年人氣老店「師園蒜味鹽酥雞」和「台灣鹽酥雞」，以及人氣排隊名店「家鄉碳烤雞排」，三雞共包辦榜單第四到第六名；第七名至第十名依序是獲得米其林必比登推薦的台北「大橋頭老牌筒仔米糕」、彰化「阿章爌肉飯筒仔米糕」，以及位於台中西區、一籠蒸餃只要60元的「黃家園蒸餃」，最後台北稱號CP值最高滷肉飯的「金鋒大魯肉飯」擠上榜單尾端。