囚禁41天！女高中生遭性侵、虐待致死　日男結夥水泥封屍

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宮野裕史以及湊伸治看順子是女生，便想著用假車禍來進行敲詐。宮野裕史先是教唆湊伸治故意去踹倒順子，順子頓時失去平衡連人帶車地跌落到路旁的渠溝。這時宮野裕史假藉關心的接近順子，並用「剛才那個人是黑社會，妳被盯上了！」等理由，聲稱要護送順子回家，把順子帶到附近的倉庫之後，宮野裕史就露出真面目，威脅順子交錢並強押到賓館性侵得逞。
宮野裕史當天不僅沒有讓順子回家，還召集了他的狐群狗黨，分別是湊伸治、學弟小倉讓（現改名為神作讓），以及小弟渡邊恭史。隨後4人將順子強押到湊伸治住家2樓監禁，開始了連續41天的不間斷虐待。
宮野裕史一行人不但輪姦順子，隨著監禁日子的增加，順子的生活也越來越悽慘。這群不到20歲的少年陸續強暴、虐待順子。餵食順子蟑螂，還把順子的陰毛刮除，並將鐵棒、酒瓶等異物塞到順子的陰道、肛門中，甚至還會塞香菸、鞭炮然後點火，目的就是想看順子慌張的樣子。
有時候他們還會強迫順子全裸跳舞及自慰。心情不好的時候，就暴力毆打順子，當順子被虐到不省人事時，他們還會拿一桶冷水潑醒她，要她起來繼續供他們玩樂虐待。凌虐到最後，順子甚至希望宮野裕史一行人乾脆把她殺了，寧死也不想再繼續被虐待。
在監禁期間，順子的確也有想過要逃跑，但她有次付諸行動後，打電話向警察求救卻被宮野裕史發現，為了懲罰，他們就在順子的腳上撒上打火機油並點火，導致順子的腳嚴重燒傷且無法行走，最後傷口化膿並發出惡臭。無法行走的順子還因為多次尿溼床單而被毆打，打到臉部整個變形。
順子遭受的虐待從沒停過，而且當時還正值寒冬，他們卻從未讓順子穿上衣服。囚禁的日子來到第41天時，因為宮野裕史打麻將輸了十幾萬日幣，便將怒氣往順子身上發洩。之後他還叫了湊伸治、小倉讓、渡邊恭史，一起來虐待順子。
在一陣暴打之後，順子被活活打死，4人才驚覺事態嚴重，便將順子的遺體裝入旅行用的袋子中，再把順子放入從工地偷來的鐵桶，最後用水泥將順子的屍體封死。完成後，一行人把水泥桶帶到江東區的若洲（現在的若洲海濱公園內）丟棄。
在隔年3月29日，宮野裕史因其他暴力事件而被警方問訊，這才同時揭露了自己與湊伸治，將之前失蹤女高中生順子殺害的事。警方隨後依照宮野裕史的說詞找到了順子的遺體和水泥桶，由於水泥桶的不是兩個青少年能搬運的，經搜查後才將剩下的小倉讓、渡邊恭史兩人逮捕。
不過除了宮野裕史一行人的惡形之外，外界對於知情者的不聞不問也感到顫慄。首先監禁地點是湊伸治的住家二樓，其實湊伸治的家人也都在同一棟房屋中生活，但是湊伸治的母親擔心被家暴，於是選擇裝作不知情，期間也只有對順子表示「趕快回家吧」。在順子死去、新聞已經爆發後，街訪鄰居才說他們曾經聽過那棟建築物傳來女性哭喊、尖叫、求救的聲音，卻沒有任何人報警。而當時順子為了逃走向警方求救，也因為宮野裕史的一句「搞錯了」，就全盤接受，不繼續追查。
當時日本因為法規，報導時禁止刊登犯罪少年的真名和正面照，且少年犯都「少年A」、「少年B」作為代稱。但由於4人犯行重大，所以馬上被人肉搜，公布長相等資料。2018年，日本人又得知湊伸治再犯殺人未遂案，因此再度引起社會大眾撻伐。「女子高中生水泥埋屍案」也讓少年犯議題再度被日本人討論，究竟未成年犯罪應給他們改過自新的機會，還是重罰，始終成為兩難的議題。