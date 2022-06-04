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囚禁41天！女高中生遭性侵、虐待致死　日男結夥水泥封屍

▲17歲少女古田順子被宮野裕史一行人誘拐後，先被性侵，之後被帶到嫌犯的住處監禁殺害。（圖／翻攝自推特）
▲17歲少女古田順子被宮野裕史一行人誘拐後，先被性侵，之後被帶到嫌犯的住處監禁殺害。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-04 10:00:00

日本的文學影視作品時常關注所有人性之惡的面向，尤其會在青少年犯罪上多加探討，諸如校園暴力、逃學、竊盜甚至是殺人等青少年犯罪現象，雖然有時候情節有些許誇張，但仍反映了社會現狀。青少年犯罪事件層出不窮，其中在1988年11月發生的「女子高中生水泥埋屍案」（或稱綾瀨水泥殺人事件）更是駭人聽聞，當時一名17歲少女被多名不良少年脅迫綁架，在41天的囚禁生活當中，不斷被侵犯、毆打和侮辱，少女最終被折磨至死。人們發現少女時，她早已成了裝在水泥桶內的腐爛遺體、死狀悽慘。但兇手卻因均未成年，在《少年法》的保護下，僅受到較輕的判罰。一度也因未成年，在媒體報導時為了保護隱私，並未公開真實姓名。

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「女子高中生水泥埋屍案」發生在東京足立區，1988年11月25日那天，一名17歲女高中生古田順子結束打工之後，在騎著腳踏車回家的途中，遇到了正在路上尋找搶劫目標的不良少年宮野裕史以及湊伸治。

宮野裕史以及湊伸治看順子是女生，便想著用假車禍來進行敲詐。宮野裕史先是教唆湊伸治故意去踹倒順子，順子頓時失去平衡連人帶車地跌落到路旁的渠溝。這時宮野裕史假藉關心的接近順子，並用「剛才那個人是黑社會，妳被盯上了！」等理由，聲稱要護送順子回家，把順子帶到附近的倉庫之後，宮野裕史就露出真面目，威脅順子交錢並強押到賓館性侵得逞。

宮野裕史當天不僅沒有讓順子回家，還召集了他的狐群狗黨，分別是湊伸治、學弟小倉讓（現改名為神作讓），以及小弟渡邊恭史。隨後4人將順子強押到湊伸治住家2樓監禁，開始了連續41天的不間斷虐待。

▲古田順子被帶到湊伸治家中監禁，並慘遭凌虐、性侵。（圖／翻攝自共同社）
▲古田順子被帶到湊伸治家中監禁，並慘遭凌虐、性侵。（圖／翻攝自共同社）
宮野裕史一行人不但輪姦順子，隨著監禁日子的增加，順子的生活也越來越悽慘。這群不到20歲的少年陸續強暴、虐待順子。餵食順子蟑螂，還把順子的陰毛刮除，並將鐵棒、酒瓶等異物塞到順子的陰道、肛門中，甚至還會塞香菸、鞭炮然後點火，目的就是想看順子慌張的樣子。

有時候他們還會強迫順子全裸跳舞及自慰。心情不好的時候，就暴力毆打順子，當順子被虐到不省人事時，他們還會拿一桶冷水潑醒她，要她起來繼續供他們玩樂虐待。凌虐到最後，順子甚至希望宮野裕史一行人乾脆把她殺了，寧死也不想再繼續被虐待。

在監禁期間，順子的確也有想過要逃跑，但她有次付諸行動後，打電話向警察求救卻被宮野裕史發現，為了懲罰，他們就在順子的腳上撒上打火機油並點火，導致順子的腳嚴重燒傷且無法行走，最後傷口化膿並發出惡臭。無法行走的順子還因為多次尿溼床單而被毆打，打到臉部整個變形。

順子遭受的虐待從沒停過，而且當時還正值寒冬，他們卻從未讓順子穿上衣服。囚禁的日子來到第41天時，因為宮野裕史打麻將輸了十幾萬日幣，便將怒氣往順子身上發洩。之後他還叫了湊伸治、小倉讓、渡邊恭史，一起來虐待順子。

在一陣暴打之後，順子被活活打死，4人才驚覺事態嚴重，便將順子的遺體裝入旅行用的袋子中，再把順子放入從工地偷來的鐵桶，最後用水泥將順子的屍體封死。完成後，一行人把水泥桶帶到江東區的若洲（現在的若洲海濱公園內）丟棄。

在隔年3月29日，宮野裕史因其他暴力事件而被警方問訊，這才同時揭露了自己與湊伸治，將之前失蹤女高中生順子殺害的事。警方隨後依照宮野裕史的說詞找到了順子的遺體和水泥桶，由於水泥桶的不是兩個青少年能搬運的，經搜查後才將剩下的小倉讓、渡邊恭史兩人逮捕。

▲古田順子的遺體在死後3個月才被發現。（圖／翻攝自共同社）
▲古田順子的遺體在死後3個月才被發現。（圖／翻攝自共同社）
不過除了宮野裕史一行人的惡形之外，外界對於知情者的不聞不問也感到顫慄。首先監禁地點是湊伸治的住家二樓，其實湊伸治的家人也都在同一棟房屋中生活，但是湊伸治的母親擔心被家暴，於是選擇裝作不知情，期間也只有對順子表示「趕快回家吧」。在順子死去、新聞已經爆發後，街訪鄰居才說他們曾經聽過那棟建築物傳來女性哭喊、尖叫、求救的聲音，卻沒有任何人報警。而當時順子為了逃走向警方求救，也因為宮野裕史的一句「搞錯了」，就全盤接受，不繼續追查。

當時日本因為法規，報導時禁止刊登犯罪少年的真名和正面照，且少年犯都「少年A」、「少年B」作為代稱。但由於4人犯行重大，所以馬上被人肉搜，公布長相等資料。2018年，日本人又得知湊伸治再犯殺人未遂案，因此再度引起社會大眾撻伐。「女子高中生水泥埋屍案」也讓少年犯議題再度被日本人討論，究竟未成年犯罪應給他們改過自新的機會，還是重罰，始終成為兩難的議題。

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