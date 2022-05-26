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家有確診者如何消毒？漂白水稀釋也有分　擦拭方向別搞錯

▲清潔專家提醒民眾，使用稀釋過的漂白水擦拭消毒，效果相當不錯。（圖／信義居家提供）
▲清潔專家提醒民眾，使用稀釋過的漂白水擦拭消毒，效果相當不錯。（圖／信義居家提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-26 13:38:222022-05-26 14:29:43

本土疫情持續在高峰，確診人數人數越來越多，當家裡有確診者時，居家照護、居家隔離結束後要進行消毒確保安全，但該如何做才是最妥當的方法呢？信義居家提醒，利用最容易取得的漂白水，以1比100的比例加入清水稀釋，就是最簡易的消毒用品，可以用於家具、地板及廚房，浴室或馬桶表面則使用1比10的比例稀釋漂白水來清洗，至於小範圍的空間例如門把、桌面、座椅，則可以使用酒精消毒擦拭，效果相當不錯。 

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不過信義居家也特別提醒，因為漂白水屬於強力清潔劑，使用時避免和其他清潔用品混用，也要注意擦拭物品的材質是否會腐蝕，尤其在消毒時也請戴上手套及口罩確保安全，使用後也立即以垃圾袋打包好丟棄。

另外， 在擦拭方式上也有眉角，若用錯了發法反而適得其反！信義居家舉例，清潔時如果將抹布來回擦拭，過程中反而會將附著在抹布上的細菌及病毒，再次附著在清掃處，造成細菌大面積擴散，所以清潔時，最好朝著「同一方向擦拭」，就可以避免細菌與病毒殘留。

而居家有許多容易忽略的地方，例如門把手、桌面、椅背、電燈開關、電視遙控器和廚房的冰箱門等，都是清潔重點。開始進行清潔時，先確定所用的抹布是否乾淨，並且清潔與消毒的抹布務必要分開，以免容易有交叉感染的風險。而居家照護者使用的床單、被套、窗簾等軟件，也都須清洗更換；使用過的馬桶表面易沾染尿漬、糞便，應先把座墊掀起，使用清潔劑清潔內部，再刷洗馬桶座和其他縫隙，一般人常忽略的馬桶外側底座，也應沖洗乾淨。

在打掃完畢後，提醒民眾要確認掃把、吸塵器集塵袋有無完整清潔，避免下次清掃時灰塵病菌再次擴散，抹布、毛巾和餐具可於使用完畢後，用滾水煮30分鐘即可達到消毒的效果。

如果想要要更全面性的消毒，目前也會不少民眾找專業廠商消毒。信義居家嚴選廠商潔適能表示，廠商準備微量噴灑機器，均勻噴散殺菌劑，只要作業20分鐘在30坪的空間中可殺死99.9的細菌與新冠病毒，因殺菌劑為乾洗手成分，因此噴灑過後，不須時間靜置，可以直接使用該空間，使用者就算手觸碰桌面後再拿東西吃，都不會有相關疑慮。

過去較少有居家使用這樣的消毒服務，較多是餐飲業、幼兒園、月子中心等場所，每年固定的清潔消毒，但今年隨著本土疫情爆發，確診人數增多，潔適能每月都能接到約90件的消毒需求，顯見省時、省力的專業消毒服務，已成為疫情下民眾的剛性需求，單間房間3000元，室內30坪空間4500元，實際費用依消費者居家空間估價為主。

▲不少人現在會選擇專業的居家清潔公司來進行清潔消毒，省時又有效。（圖／信義居家提供）
▲不少人現在會選擇專業的居家清潔公司來進行清潔消毒，省時又有效。（圖／信義居家提供）

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