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台灣未被納入印太經濟架構　國民黨轟：蔡政府只會吹牛

▲國民黨文傳會副主委張斯綱轟民進黨政府只會大內宣，非台灣之福。（圖／資料照片）
▲國民黨文傳會副主委張斯綱轟民進黨政府只會大內宣，非台灣之福。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-05-26 13:39:19

針對美國總統拜登（Joe Biden）宣佈成立「印太經濟架構」（IPEF），但首輪名單卻未將台灣納入，中國國民黨文傳會副主委張斯綱表示，去年四大公投，蔡政府向國人遊說進口萊豬，聲稱這是為了加入「印太經濟架構」（IPEF）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），可如今台灣已經被摒除在外，外交部卻只稱「遺憾」而無具體作為，甚至還稱美方「尊重」台灣，如此自貶身價的外交工作，不僅讓國家利益受損，更再次應證蔡政府「只會吹牛，不會做事！」

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張斯綱表示，去年四項公投，民進黨政府不斷以「讓台灣貿易打進國際」作為訴求，積極遊說國人支持萊豬進口。如今事實證明蔡政府進口了萊豬，台灣不僅沒能加入IPEF、也看不到爭取加入CPTPP有任何進展，足見蔡政府只會大內宣，在外交工作上實則一籌莫展，不斷喪失台灣與美國發展務實關係的機會，還將國家利益談判的籌碼不斷拱手讓人。

張斯綱指出，外交部對於台灣未能加入IPEF只表示「遺憾」，這才是真正讓國人感到遺憾的事！民進黨政府未積極運用台灣優勢就算了，外交部政務次長田光中卻仍稱「美方有事先通知，對台灣是種『尊重』」，一再吹噓「台美關係最佳」的虛幻泡泡，而不思考如何實質發展台美關係。張斯綱表示，蔡政府的「荒唐外交」如果連自家立委羅致政都看不下去，相信國人也無法買單，不會支持這樣的外交作為。

張斯綱認為，台灣的半導體產業技術佔據全球產業鏈的重要地位，而在烏俄戰爭、全球地緣政治風險升高、美中角力態勢益趨顯著等等的國際情勢中，蔡政府卻未能掌握台美進展實質關係的契機，不僅多個經濟整合沒有進展，爭取多年的世界衛生大會（WHA）觀察員身份也未能實現。他呼籲，蔡政府應該要能洞察國際情勢並靈活運用台灣優勢，積極為台灣開拓更寬廣的國際道路，若讓外交淪為口水仗、大內宣，相信這絕非全民之福。

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