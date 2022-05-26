vivo X80首發搭載聯發科天璣9000旗艦機！售價2.8萬很佛
vivo手機今(26)日在台推出全新vivo X80旗艦機，作為X系列十年里程碑之作，這次很大的一個賣點為vivo X80是首款搭載聯發科技天璣9000的機種，同時搭配上自家的V1+影像晶片與蔡司T*鍍膜，帶來更強悍的性能和影像品質，售價27,990元，即日起至5/31開放預購、6/1正式開賣，6/10起搭配五大電信指定資費手機0元起。
市場上對於聯發科天璣9000的晶片相當看好，使用《Geekbench》跑分軟體測試，vivo X80可以跑出單核1252，多核4198；同時測試搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1處理器的OPPO Find X5 Pro 單核975，多核3488。從帳面上來看vivo X80搭載的天璣9000處理器可說是小贏了一些。
再以相機來比較兩台的差異，兩台都和經典的相機大廠合作，OPPO Find X5 Pro與哈蘇合作，相機核心感光元件為1/1.56吋 IMX766，而vivo X80與蔡司合作，感光元件更大片採用1/1.49吋 IMX 866 RGBW，vivo X80有著更大片的感光元件自然會帶來優異的拍照效果。
vivo X80在配置了頂級的處理器，同時感光元件更大，售價為27990元，對比近期配置高通 Snapdragon 8 Gen 1的OPPO Find X5 Pro售價33,990元，vivo X80定價2.8萬元就能購入超越高通旗艦處理器的機種，價格算是很佛心了！
同時，為了提供更流暢的手機遊戲體驗，vivo X80 採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，帶來更暢快的影音、遊戲體驗，更藉助vivo專業影像晶片V1+全新支援遊戲插幀技術，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗，雙晶片加持，打造最順暢的遊戲體驗。4500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。