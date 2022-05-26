COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

vivo X80首發搭載聯發科天璣9000旗艦機！售價2.8萬很佛

▲vivo今(26)日在台推出全新vivo X80旗艦機，是首款搭載聯發科天璣9000機種，同時配置自家V1+影像晶片與蔡司T*鍍膜，售價27,990元，圖為極夜黑。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo今(26)日在台推出全新vivo X80旗艦機，是首款搭載聯發科天璣9000機種，同時配置自家V1+影像晶片與蔡司T*鍍膜，售價27,990元，圖為極夜黑。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-26 15:01:00

vivo手機今(26)日在台推出全新vivo X80旗艦機，作為X系列十年里程碑之作，這次很大的一個賣點為vivo X80是首款搭載聯發科技天璣9000的機種，同時搭配上自家的V1+影像晶片與蔡司T*鍍膜，帶來更強悍的性能和影像品質，售價27,990元，即日起至5/31開放預購、6/1正式開賣，6/10起搭配五大電信指定資費手機0元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲vivo X80。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X80手機盒裝內附的商品超大方，包含快充頭、電源線、耳機、保護殼。(圖／記者周淑萍攝)

市場上對於聯發科天璣9000的晶片相當看好，使用《Geekbench》跑分軟體測試，vivo X80可以跑出單核1252，多核4198；同時測試搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1處理器的OPPO Find X5 Pro 單核975，多核3488。從帳面上來看vivo X80搭載的天璣9000處理器可說是小贏了一些。

▲vivo X80。(圖／記者周淑萍攝)
▲藉助V1+全新支援遊戲插幀技術，達到最高120Hz遊戲體驗，雙晶片加持，打造順暢的遊戲體驗。(圖／記者周淑萍攝)
再以相機來比較兩台的差異，兩台都和經典的相機大廠合作，OPPO Find X5 Pro與哈蘇合作，相機核心感光元件為1/1.56吋 IMX766，而vivo X80與蔡司合作，感光元件更大片採用1/1.49吋 IMX 866 RGBW，vivo X80有著更大片的感光元件自然會帶來優異的拍照效果。

vivo X80在配置了頂級的處理器，同時感光元件更大，售價為27990元，對比近期配置高通 Snapdragon 8 Gen 1的OPPO Find X5 Pro售價33,990元，vivo X80定價2.8萬元就能購入超越高通旗艦處理器的機種，價格算是很佛心了！

▲vivo X80。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X80採用天圓地方的相機模式設計，圖為都市藍。(圖／記者周淑萍攝)

同時，為了提供更流暢的手機遊戲體驗，vivo X80 採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，帶來更暢快的影音、遊戲體驗，更藉助vivo專業影像晶片V1+全新支援遊戲插幀技術，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗，雙晶片加持，打造最順暢的遊戲體驗。4500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。

▲vivo X80。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X80 採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕。(圖／記者周淑萍攝)

小米手環7台灣要開賣了！6/1開放預購　售價估千元出頭

不用花錢！Apple免費課程擴大舉辦　同步推出新彩虹錶帶

限五天！7-11可樂、紅豆牛奶冰棒買1送1　全家雪糕買2送2

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀