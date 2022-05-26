戰美食叫陣黃偉哲　潘孟安：屏東牛肉鍋的肉比台南大塊

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對於過去大家對屏東的印象只有墾丁，潘孟安表示，從屏東市區到墾丁100多公里，是從台北到苗栗的距離，屏東要轉型就要先改變大家的印象。幅地遼闊的屏東，有著各式各樣的在地風貌，他認為，屏東每個鄉鎮都是一顆璀璨的琉璃珠，縣政府的責任，就是串起代表在地風貌的每一顆琉璃珠。
潘孟安執政下，持續鼓勵農業結合觀光轉型，近年來屏東的地方創生成績斐然，他也分享屏東在農業轉型上的豐碩成果，過去輔導農民發展在地的可可產業，如今不只創造了就業機會，更成為世界金牌巧克力的產地。
潘孟安認為，屏東長期扮演台灣的花果天堂，但交通、醫療的資源，都和大城市有著嚴重的落差，如何彌補人民生活上的不平權，是鄉親交付他擔任縣長的責任。硬體要升級，文化也要升級，除了廣設圖書館，鼓勵市民閱讀外，潘孟安也完成縣府刊物的改版，突破地方政府美學的新高度，翻轉過去大家對屏東的舊印象。
今年2月潘孟安在屏東縣民公園打上烏克蘭國旗的燈光，傳遞屏東聲援民主、自由的信念。潘孟安透露，他對俄羅斯、烏克蘭有特別的感情，大方分享曾在這兩個國家旅居、工作的經驗。他說，年輕時曾提著一卡皮箱到外國經商，途中見證蘇聯解體、六四天安門事件，而周遊烏克蘭、俄羅斯等國的經驗，更是孕育他後來從政的養分之一。