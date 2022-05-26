台灣未被納入印太經濟架構首輪名單　學者分析三原因

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此外，黃奎博表示，有些不是一般自由貿易協定涵蓋範圍，包括司法改善、貪腐問題，這些確實影響經濟表現，但仍吸引很多貪腐嚴重問題的國家加入，因為目前印太經濟架構仍然很模糊，美國實際行動如何還要再觀察。
至於為何台灣被印太經濟架構排除在外，黃奎博分析三個原因，首先，美國必定忌憚與北京關係，「華府不想在招募會員的時候得罪潛在大客戶，這客戶甚至能影響其他客戶」華府更不想在俄烏衝突的時候跟北京翻臉。其次，中國大陸一定想辦法要美國不讓台灣加入。第三，並非所有意願參與國家都希望台灣加入，一部分國家可能是擔心答應讓台灣加入而得罪北京，另一部分國家可能是因為台灣是其競爭者，或經濟正要敢上台灣，「最好我現在趕快追，台灣晚點加入最好」
至於近日拜登三度拋出軍事防衛台灣，白宮隨即否認，黃奎博觀察，由於這已是拜登第三次說出口，且並非讀稿演講時說，而是於媒體受訪，代表他可能當下沒辦法掌握狀況。黃奎博認為這應該是因為他年紀真的大了，且亞洲行實在太累。黃奎博也指出，拜登的說法其實也沒有違反美國的原則，也就是「戰略模糊」，即我有可能全面出兵或袖手旁觀，軍事介入本來就是可能選擇之一。但軍事介入也有很多種解釋，直接出兵或向對烏克蘭一樣提供防衛性武器。因此拜登說出兵保台也是戰略模糊的一種可能性。
黃奎博表示，如果美國政策真的改變，就是美國直接表示一定派兵介入台海衝突，但目前仍舊在戰略模糊框架內。他也指出，外界認為這是美國是在為政策改變放風向球、試水溫，但這並不合理，「怎麼會把最高統帥放出去試水溫，然後再由下面的人反駁」。
不過，黃奎博強調，為何過去一段時間不需要思考兩岸開戰怎麼辦？這幾年卻要一直擔心？這不單純因為習近平是中共領導人，馬英九總統任內習近平也在任，為何當時沒想過要開戰？現在卻要全民皆兵、甚至讓台灣碉堡化、刺蝟化？何志勇則認為，國際政治非常現實，俄烏戰爭給大家很多啟示，不要甘願當大國的馬前卒。