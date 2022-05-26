東奧好表現 政院通過《國家運動科學中心設置條例》草案
台灣運動好手在2020東京奧運拿下歷年參賽的最佳成績表現，行政院會今（26）日通過《國家運動科學中心設置條例》草案，規劃成立專責行政法人國家運動科學中心。行政院長蘇貞昌指出，要把台灣也打造為體育運動強國。
蘇貞昌說，體育預算從2016年的80億元，大幅成長到今年的134億元，也投入近百億元推動國家訓練運動中心第二、三期計畫，讓國手有更專業、更舒適的訓練環境跟場地，連協助選手的團隊人員、教練、防護員，相關待遇與照顧也一併提升。
蘇貞昌指出，這個條例是設置行政法人「國家運動科學中心」，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上為台灣爭取更多的榮耀。請教育部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成立法程序。
教育部體育署指出，藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援。
體育署表示，初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。