vivo X80蔡司鏡頭對決iPhone！試拍比一比　這效果超驚艷

vivo今(26)日在台推出全新vivo X80旗艦機，雖沒有更頂級的vivo X80 Pro加入台灣市場，但vivo X80有著天璣9000旗艦處理，搭配上自家的V1+影像晶片，在影像、遊戲更具水準。延續與蔡司的合作，所有鏡頭達到蔡司專業T*鍍膜認證標準，降低反射率和雜散光，讓消費者在逆光也能有純淨視野，售價27,990元，即日起至5/31開放預購、6/1正式開賣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲vivo X80蔡司風格的人像照片，讓背景呈現別具風格的虛化效果。（圖／記者周淑萍攝)vivo 自2020年起即與專業鏡頭品牌蔡司合作，X旗艦系列中的X60、X70系列皆使用與蔡司聯合研發的專業光學鏡頭，本次vivo X80延續與蔡司的合作，搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。X80也復刻蔡司Anamorphic電影鏡頭效果，帶來全新cinematic影像虛化功能，在影片和照片中呈現獨有的橢圓形光斑效果和29:1的專業電影畫面風格。▲vivo X80加入全新cinematic影像虛化功能，背景會呈現獨有的橢圓形光斑效果和20:9的專業電影畫面風格。（圖／記者周淑萍攝)▲實際場景模特兒是在逆光環境下拍攝，vivo X80在逆光下能提亮主體同時高亮度的地方不會過曝。（圖／記者周淑萍攝)實際拿vivo X80的蔡司鏡頭對決與哈蘇合作OPPO Find X5 Pro，同時加入iOS目前的旗艦機iPhone 13 Pro在相同的場景下進行拍攝。vivo X80配置的鏡頭為50MP F1.75+12MP 108度廣角＋12MP人像。OPPO Find X5 Pro為50MP F1.7+50MP 110度廣角＋13MP變焦。iPhone 13 Pro為3顆12MP鏡頭，13mm鏡頭處理超廣角。▲實際拿vivo X80的蔡司鏡頭對決與哈蘇合作的OPPO Find X5 Pro，以及iOS目前的旗艦機iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝）▲自拍的部分三組照片都能擁有明確的虛化效果，vivo X80與OPPO Find X5 Pro在沒有刻意開啟美顏效果下，都能拍出紅潤好氣色，iPhone 13 Pro則依舊為自然的真實風格。左至右依序為vivo X80、OPPO Find X5 Pro、iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝)▲在極光低光源下，肉眼幾乎無法看到的狀況下，使用手持夜拍模式，三台手機都能提高亮度，其中vivo X80的效果最為明顯。左至右依序為vivo X80、OPPO Find X5 Pro、iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝)▲廣角部分，vivo X80廣度為108度，感覺稍微遜色一些。左至右依序為vivo X80、OPPO Find X5 Pro、iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝)vivo X80首發搭載聯發科天璣9000旗艦機！售價2.8萬很佛小米手環7台灣要開賣了！6/1開放預購 售價估千元出頭限五天！7-11可樂、紅豆牛奶冰棒買1送1 全家雪糕買2送2