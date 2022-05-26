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《艾爾之光》露希爾4支線上線　三大職業改版同步登場

▲《艾爾之光》露希爾4支線「深淵魔君」今日正式開放。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》露希爾4支線「深淵魔君」今日正式開放。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-26 15:42:262022-05-26 15:43:37

動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（26）日推出唯一雙生角色的全新職業改版「露希爾4支線．深淵魔君」，玩家可體驗一轉露「虛無魔靈」、二轉希爾「混沌執政」、以及兩人共同三轉的職業「深淵魔君」。新職業除了擁有魔界君主優雅貴氣的外型，更擁有全新技能，還可透過角色獨有的「連攜系統」增加攻擊手段。為了慶祝改版，官方也同步釋出三大職業活動。

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《艾爾之光》於5月26日正式推出「露希爾4支線．深淵魔君」，劇情中為了拯救希爾，在進行第二次的靈魂契約後墮入虛無深淵的君主露，以及為此囚困於扭曲責任感中的輔佐官希爾，在奪回屬於露的王座以及力量的旅途盡頭等待他們的，是深淵還是救贖？就由玩家們親自揭露最後的答案。

▲《艾爾之光》露希爾4支線．深淵魔君。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》露希爾4支線．深淵魔君。（圖／遊戲橘子提供）
「露希爾」屬於中距離魔法攻擊型角色，賦靈錄效果：一階段「適應力+0.5%（最大：45%）」、二階段「適應力+0.75%（最大：45%）」、三階段「適應力+1%（最大：45）」。

具雙生職業特性，戰鬥中可在露和希爾中自由切換主要操作角色，同時還能透過「連攜系統」，積累連攜技量條施放專屬的「連攜技能」，結合兩人之力施放額外的攻擊。作為玩家將可在4支線主線劇情中，體驗到虛無的君主「露」及無情的輔佐官「希爾」。即日起官方推出三大改版活動：

▲《艾爾之光》露希爾4支線開放。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》露希爾4支線開放。（圖／遊戲橘子提供）
🟡露希爾4支線改版活動
5月26日至6月9日，與露希爾組隊完成指定任務，可透過收集「[科保]契約的象徵」，兌換相對應數量的獎勵，包含：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」1個、 「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」1個、「[露莉爾]賢者的魔法石10個」及「虹霓珠」20個、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」等多種好禮。

🟡露希爾4支線改版紀念活動
5月26日至6月2日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」1張。

虛無的君主與無情的輔佐官
5月26日至6月9日，創建露希爾第4支線角色，進行指定連續任務，可獲得豐富道具。

📍達成露希爾4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。

📍達成露希爾4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

📍清除班德或哈梅爾地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

📍達成露希爾4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。

📍清除艾里希溫地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 – 音色(15天)」*1。

📍達到艾希爾4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。

🟡官方粉專專屬活動
指定活動期間內完成粉絲團任務條件，可參與露希爾實體獎勵抽獎活動，活動獎勵包含：遊戲點數、露希爾全職業支線Q版吊飾、露希爾全新4支線等身壓克力立牌、4支線大師職業壓克力畫板。

▲《艾爾之光》露希爾4支線改版活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》露希爾4支線改版活動。（圖／遊戲橘子提供）

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