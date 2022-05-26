《艾爾之光》露希爾4支線上線　三大職業改版同步登場

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「露希爾」屬於中距離魔法攻擊型角色，賦靈錄效果：一階段「適應力+0.5%（最大：45%）」、二階段「適應力+0.75%（最大：45%）」、三階段「適應力+1%（最大：45）」。
具雙生職業特性，戰鬥中可在露和希爾中自由切換主要操作角色，同時還能透過「連攜系統」，積累連攜技量條施放專屬的「連攜技能」，結合兩人之力施放額外的攻擊。作為玩家將可在4支線主線劇情中，體驗到虛無的君主「露」及無情的輔佐官「希爾」。即日起官方推出三大改版活動：
🟡露希爾4支線改版活動
5月26日至6月9日，與露希爾組隊完成指定任務，可透過收集「[科保]契約的象徵」，兌換相對應數量的獎勵，包含：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」1個、 「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」1個、「[露莉爾]賢者的魔法石10個」及「虹霓珠」20個、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」等多種好禮。
🟡露希爾4支線改版紀念活動
5月26日至6月2日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」1張。
虛無的君主與無情的輔佐官
5月26日至6月9日，創建露希爾第4支線角色，進行指定連續任務，可獲得豐富道具。
📍達成露希爾4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。
📍達成露希爾4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
📍清除班德或哈梅爾地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
📍達成露希爾4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。
📍清除艾里希溫地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 – 音色(15天)」*1。
📍達到艾希爾4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。
🟡官方粉專專屬活動
指定活動期間內完成粉絲團任務條件，可參與露希爾實體獎勵抽獎活動，活動獎勵包含：遊戲點數、露希爾全職業支線Q版吊飾、露希爾全新4支線等身壓克力立牌、4支線大師職業壓克力畫板。