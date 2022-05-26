《飢餓遊戲》分化主持群「感情出狀況」 峮峮大走心喊累
節目《飢餓遊戲》時常出外景，主持群的經紀人不論陰晴也都跟著跑透透，這讓製作單位動念推出「我不要當保母抵抗賽」單元，5位主持人中，會有一個人要成為其他4位的經紀保母，提供跑腿、撐傘等各種服務，為期一個月，地獄般的懲罰讓主持群百般抗拒，加上近來製作單位一連串的「分化主題」，讓主持群覺得被製作單位分化感情，峮峮語帶無奈：「被分化到有點累了。」蔡黃汝也說：「不能太認真，因為贏了又會被說我們（霸凌）。」
觀眾敲碗許久的「驕女姊妹」林萱瑜、曾智希，還有同劇演員林佑星，在戲殺青後結伴出外景，有網友看到名單就建議：「可以有連體嬰綁在一起的關卡」、「尋找DNA大作戰」等。另外，來賓還有張文綺、餅乾等，眾人分別要和飢餓5主搭配，而來賓的戰力強弱則攸關主持人的命運。
上過節目的張文綺戰力極受肯定，甚至被孫協志誇讚是「王牌」，反觀曾智希，當她被許孟哲抽中時，曾智希竟自己說：「你可以可是我不行，如果是海邊特輯，我穿比基尼玩遊戲就可以。」還沒開戰就已先示弱。
遊戲關卡要藝人矇著眼睛，在指定範圍內找椅子，張文綺不光速度快，自己找到後還幫隊友找，也因眼睛完全看不到，林佑星整個趴在地上爬行，還不小心誤闖張文綺胯下，最後張文綺還直接坐上林佑星的背，畫面看了好害羞。