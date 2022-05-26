集結2000本書來台！「法國」浪漫回歸台北國際書展

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台北書展基金會指出，主題國館共有414平方公尺，館內預計展出80家出版社共2000本書，全面展現近年法國出版界在文學、藝術、生活實用、漫畫（圖像小說）、童書繪本、人文社會、科學科技等多元類型的特色新書，並策畫3大特展，包括「追憶．普魯斯特」、「經典作家稀珍手稿展」、「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」。
台北書展基金會表示，今年適逢法國大文豪普魯斯特逝世100週年，因此《追憶˙普魯斯特》將展出法國國家圖書館與私人收藏的普魯斯特手稿、影像等，展覽現場同時有「普魯斯特有聲步道」，節錄《追憶似水年華》7卷中的12則片段，中文版將由導演戴立忍朗讀，法文版則由Éditions Thélème與Éditions Frémeaux提供，參訪者可以手機掃描QR Code，聆聽普魯斯特的作品之美。5月27日至6月9日舉行的「台北文學季˙閱影展」，也推出多部改編或啟發自《追憶似水年華》的電影。
法國在台協會也規劃相關講座，邀請改編普魯斯特作品的法國漫畫家史蒂芬˙黑雨線上座談，以及國內作家駱以軍、音樂評論家焦元溥和《追憶似水年華》的譯者們親臨書展現場，與讀者們分享普魯斯特的魅力。
另外，法國在台協會與國家圖書館共同策劃台灣收藏家澄定堂特別借展的珍本與手稿，經典作家珍稀手稿包括喬治桑、雨果與大仲馬的手稿，讓民眾不必遠飛法國，也能親眼目睹！
《探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展》將展出法國安古蘭漫畫大獎ACBD得主艾曼紐．勒帕吉歷年精選作品、得獎漫畫的內頁原稿等共計20幅。其中亦包含在台灣已出版的《那年春天，在車諾比》、《Ar-Men地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事》內頁。
法國主題國館焦點活動，還包括6月3日於主題廣場舉辦「漫畫音樂會」，由法國漫畫家Bastien Vivès與在台北的MAFIA跨域藝術（羅翡翠＋張雅雯演出），透過即時連線，即興展開遠端漫畫創作，現場也將安排座談會；6月4日主題廣場的「法國之夜」，上半場由法國漫畫家Stéphane Levallois加上在台北的打擊樂團PartnerS Duet（莊彥宇＋翁明榆演出），透過即時連線，即興展開遠端漫畫創作。下半場，則由法國默片與法國音樂家Eric Bijon手風琴表演，現場並安排座談會。以及由輔大法文系師生將諾貝爾文學獎得主蒙迪安諾作品《我們人生的最初》，實現「翻譯習作與實務結合」搬上舞台。
除法國主題國外，今年國際書展區，德國館、歐盟館依舊是焦點，德國籍華人作家廖亦武、多名香港作家都將親自到場參與座談。另外，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際譁然，本次台北國際書展期間，將展示由烏克蘭合作單位與圖書銷售通路暨出版社Yakaboo出版品，透過策略選書，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭歷史和文化，亦將展示已翻譯成德語及中文的烏克蘭著作，並展出15幅代表性烏克蘭插畫家作品，展現以文化捍衛民主的決心。
為鼓勵民眾於書展消費，文化部特別加碼2000萬元，即20萬張面額100元的購書抵用券，入場的民眾，包括18歲以下、報名「校園趣書展」團體、外籍人士、身障人士、持展期當日高鐵台鐵桃園以南（含）、宜花東票根者皆可適用。