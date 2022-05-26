聯邦快遞聯手Aurora　持續擴大自動駕駛貨車運輸

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同時，Aurora自動駕駛貨車將繼續在該公司位於南達拉斯（South Dallas）和休斯頓（Houston）的站點間運輸聯邦快遞的貨物。 聯邦快遞和Aurora實驗計劃進展及成果概況：自2021年9月啟動商業實驗計劃以來，Aurora 在達拉斯和休斯頓之間運送的所有聯邦快遞貨物均實現100%準時送達。每趟運輸中，Aurora自動駕駛技術——Aurora Driver自動運送包裹給數千的聯邦快遞客戶。在各種天氣條件下，Aurora都能全天候牽引聯邦快遞拖車，從而優化車隊利用率。在2021年年末旺季期間——也是聯邦快遞在一年中最繁忙的時期，Aurora均按時完成每日的運輸任務。
至今，聯邦快遞與Aurora共完成了60000英里（約96561公里）的運輸任務，並實現零安全事故。 聯邦快遞操作科學及先進技術副總裁Rebecca Yeung表示，創新已融入聯邦快遞的DNA，我們的企業文化促使我們打破常規，積極思考，尋找技術應用的新方式，以提升安全性、優化服務品質、幫助團隊成長，也幫助客戶成功。Aurora是和我們志同道合的合作夥伴，幫助我們瞭解並擴展自動駕駛貨車運輸的解決方案。我們也期待後續的合作，將自動駕駛技術進一步整合至我們的營運測試中，以構建一個強大的合作式網絡，充分滿足日益增長的客戶需求。
Aurora聯合創辦人兼首席產品長Sterling Anderson表示，曾有人問我為何大眾應該關注自動駕駛貨車。我想這就是原因所在。在與聯邦快遞合作的六個月裡，我們已為數以萬計的聯邦快遞客戶實現了安全、可靠和高效的包裹運送。本次擴大實驗計劃的時程提前於原先規劃。我們很高興能與美國規模最大、最重要的運輸公司之一聯邦快遞攜手合作，持續構建貨車運輸的未來。