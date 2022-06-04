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各國地緣政治相互影響　台經院：全球經濟成長動能減弱

▲全球經濟成長動能已較年初表現明顯減弱，根據國際貨幣基金（IMF）在4月分公布的全球經濟預測顯示，除了東南亞之外，其餘地區的經濟成長率皆呈現下滑的態勢。（圖／翻攝自Pixabay）
▲全球經濟成長動能已較年初表現明顯減弱，根據國際貨幣基金（IMF）在4月分公布的全球經濟預測顯示，除了東南亞之外，其餘地區的經濟成長率皆呈現下滑的態勢。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-04 09:30:00

觀察今年上半年目前國際經濟情勢，俄烏戰爭、在通膨飆升以及主要央行緊縮貨幣政策立場的背景下，全球經濟成長動能已較年初表現明顯減弱。根據國際貨幣基金（IMF）在4月分公布的全球經濟預測顯示，除了東南亞之外，其餘地區的經濟成長率皆呈現下滑的態勢。

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台經院景氣預測中心主任孫明德日前表示，「通膨、疫情、政局」是2022年亞洲經濟的三大挑戰，迎面而來的全球大事，包含全球IC大缺貨、地緣政治等，更分別影響了全球供應鏈、經濟動能及金融市場，而各國由於疫情防控措施、能源依賴程度，以及復甦程度各有差異，雖然面臨著不同的經濟問題，卻相互影響，環環相扣。

去（2021）年9月，資策會發布研究報告指出，半導體晶片缺貨成為全球產業新常態，供需緊張狀況預計要2022年下半年至2023年才有望緩解。在需求方面，如今大數據多元應用，無論是數據中心、家電智慧化，以及近幾年很夯的無人車駕駛，都反應半導體存儲設備需求增加。

至於供給方面，現在俄烏戰火持續延燒，造成半導體材料中稀有氣體和金屬供不應求，外加疫情影響使得生產力下降以及物流混亂，導致全球半導體供給不足。孫明德說明，現在不僅半導體短缺，半導體設備本身也需要的半導體也短缺，呈現惡性循環的狀態。

不只全球IC大缺貨是問題，全球各地錯綜複雜的地緣政治也是影響總體經濟的一大黑洞。各國之間面臨狀況不同，造成的影響卻彼此牽連，例如歐洲的俄烏戰爭、中國的封控措施、亞洲的經濟困局、北韓疫情爆發以及南亞經濟動盪等。

首先，歐洲的部分，外擴內分，芬蘭與瑞典將加入北大西洋公約組織，但各國對制裁俄羅斯和接納新成員的態度不一致。而對俄羅斯來說，目前狀態進退維谷，除了要防止蘇聯盟國加入北約，還要確保克里米亞戰略要地。

至於兩韓關係，新任南韓總統尹錫悅相較於前總統文在寅，對於北韓態度較為強硬，今年目前已試射15次飛彈，再加上北韓最近有糧荒以及疫情大爆發，雙方是否會採取更激烈的動作，也是亞太地區，甚至是全球經濟發展的關注焦點。

近期中國無論是在內政或是外部局勢不確定性提高，主要城市的疫情封控措施仍存，不僅讓中國經濟下行壓力加大，也加重全球供應鏈混亂，而台海局勢也因為烏克蘭受到全球的重視。中東跟北非的部分，在面臨全球情勢緊張之際，兩國都很有可能引發局部的內戰，尤其是作為世界火藥庫的中東。

如今的美國國內意識分歧，對外又要扮演世界警察的角色。孫明德提到，過去前總統川普對中國態度強硬，現在的總統拜登則是對俄羅斯的態度強硬，而面臨現在的國際局勢，確實十分考驗美國對全球的影響力。

孫明德進一步說明，現在存在的地緣政治可能是未來有可能引爆的衝突點，同時也間接性的影響全球經濟。根據國際貨幣基金（IMF）在4月分公布的全球經濟預測，北美經濟成長率去年5.5%、今年3.6%；歐洲，俄烏戰爭的重災區，去年5.4%、今年1.0%；東亞也不平靜，日本仍陷在疫情當中，中國執行封控措施，東亞整體經濟成長率去年6.7%、今年3.9％；今年經濟表顯比較好的地區反而是東南亞，整體經濟成長率去年3.1%，今年則上升至5.1%。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在日前瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）開幕時指出，全球危機一波接著一波，全球經濟正面臨二戰以來最大的挑戰，考量此一經濟情勢，IMF可能進一步調降經濟成長預測。

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