屈臣氏「玩具總動員」集點爆笑 巴斯光年教你「有禮帽」
屈臣氏最新集點活動與迪士尼皮克斯超人氣動畫《玩具總動員》合作，攜手打造兩檔「玩句動員令」，請出巴斯光年、三眼怪、叉奇等經典角色，兼顧時下宅在家防疫趨勢，打造療癒身心靈的居家Chill好物，是誰「腿短踏不到地」？口頭禪是「飛向宇宙，浩瀚無垠」的巴斯光年，這次叫大家「做人要有禮貌」？可愛造型搭配爆笑命名，引來網友瘋喊要收藏。
《玩具總動員》降臨屈臣氏最新集點活動「玩句動員令」，凡於5/26-7/27期間，消費滿200元即贈1點，最少只要集滿5點，就可加價換購1款《玩具總動員》商品。5/26～6/29首波共有5款商品，時用環保的「腿短踏不到地包」有著熊抱哥、叉奇、火腿豬大臉，逗趣伸出立體絨毛的腳腳造型，超適合背出門採買防疫物資，什麼都不買也能裝可愛。
最萌的是以三眼怪配色打造的「一秒都不浪費壺」，採用食品級304不鏽鋼，搭配壺身隔熱配件避免燙手，還具有防止空燒的功能，下午茶最Chill。超萌叉奇則化身「難免壓力枕」，採用超彈力材質，抱、躺、靠、壓，觸感極佳，窩在家追劇必「ㄎㄨㄟˋ」。屈臣氏特別加碼回饋寵i會員，限量設計「做人要有禮帽」安全帽，重現巴斯光年的頭盔，戴上它一起「飛向宇宙，浩瀚無垠」吧。
悶在家太久想出門透透氣，帶上抱抱龍滿版大臉設計的「更舒適野餐墊」，想像自己坐在抱抱龍身上好療癒，而且野餐墊四邊還有營釘孔設計，帶去露營還可以輕鬆固定不易滑動，附上連邊設計的收納袋超實用。悶熱夏天難入睡，就靠「再睡一覺寢具組」來救援，採用冰絲涼感材質，清涼透氣幫助舒適好眠，和坐進飛碟的三眼怪及巴斯光年一起漫步太空。
屈臣氏5/26～6/29也同步推出夏特賣優惠，全店700件商品任選買一送一，想要更快獲得《玩具總動員》集點商品，推薦醫美商品折扣後滿1,500元，即可一次獲得10點「玩句動員令」集點貼紙；購買衛生棉折扣後滿400元，則可一次獲得3點。另外還有開架彩妝商品及精選髮類商品享85折優惠，醫美商品折扣後滿2,000元送300元商品提貨券，點金會員加碼贈送100元商品提貨券等優惠。
KLOOK則祭出超殺期間限定優惠，即日起至5/31，人氣連鎖美食、展覽景點門票可享買一送一，每日中午12點天天限量開搶漢堡王買一送一，中包薯條兩包只要43元、辣薯球兩包也只要49元，超人氣小華堡漢堡兩個89元，一張百元鈔有找，全台指定門市皆可兌換。石研室台灣石頭火鍋限時買一鍋送一鍋；主打正宗江浙料理的上海鄉村則推出龍蝦宴買一桌送一桌。使用LINE Pay結帳最高可再享LINE POINTS 18%點數回饋。