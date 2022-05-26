獨／TVBS主播鬧宮鬥 洪藜恩揭私下「不容易衝突」原因
TVBS新聞近日爆出女主播宮鬥霸凌案，雖然電視台否認，但表示主播間確實有過小糾紛，但都已經處理好。而從主播轉往主持界的洪藜恩，稍早就在臉書上透露，該事件的4位主播就認識3人，第一反應是震驚大於吃瓜，因為自己從未遇過霸凌，她也向《NOWnews今日新聞》分享，主播私底下不太容易發生衝突，因為大家都有各自的新聞要顧，基本上不會有意見不合的問題。
洪藜恩認識女主播宮鬥案的其中3位：「有3位在我還是記者時，就曾一起跑過新聞，有一位更是從我是小菜菜時，就給過我很多指導，甚至堪稱是我跑新聞的導師，因此更多的是不捨。」透露主播之間比起吵架，更多的是互相幫助、溝通：「如果有人突然身體不適，或是有事迫在眉睫，就會先問比較熟識的主播代班，就算休假但人在附近，有能力幫上忙的話，我可以接受臨時上陣。」
看到新聞後，因為主角是曾經接觸過的同業、前輩，比起驚訝，洪藜恩更多的是心疼：「大家在這個圈子都10、20年了，我們從小記者一路爬到現在這個位置，中間辛苦的過程只有彼此知道，也都一起挺過來了，時段上就是各憑本事，如果真的發生排擠，會替那個人感到無辜。」坦言主播圈並沒有大家想的如此黑暗。洪藜恩曾為年代新聞台主播，現為節目《超級辯辯辯》和《誰是撲克王》主持人。
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