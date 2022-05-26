宣導片可以很活潑　帥警大跳「Breaking」

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大誠分駐所轄區涵蓋中區三民路、中華路、公園路等，最廣為人知的便是中華路夜市、第二市場及柳川水岸，高銘聲便從地方景點發想宣導影片，以大誠分駐所為開頭，使用輕快節奏帶入車水馬龍的大街與小巷，並介紹在地美食、景點及地方特色。
另外隨著鏡頭轉換，拍攝員警值班、巡邏及路檢等各項勤務的辛勞身影，同時在執行盤查時，可能遇到對方「落跑」、員警追逐人犯，並以無線電通報線上警力攔截圍捕的緊急情況，雖然5分鐘的影片全程沒有旁白或字幕，但仍讓閱覽者不會覺得無聊或乏味，最特別的便是警員高銘聲的帥氣舞技，讓人看得目不轉睛！也讓宣導影片添增不少人氣，影片上架臉書專頁才短短幾天，就吸引許多網友上網留言「最優秀的人民褓母」、「會跳舞的波麗士太吸睛」。
警員高銘聲畢業於警專35期，現為大誠所警員，所長陳年義表示，高員工作態度認真、謙虛有禮，並對警察工作有滿滿熱忱，雖然才從警3年半，但辦起刑案得心應手，個性也相當活潑開朗，而高銘聲自己則稱平時對跳舞及拍片相當有興趣，時常利用休假期間拍攝照片、影片、並剪輯後製。高銘聲坦言「自導自演自拍」也是第1次，除了影片及舞蹈才華外，也喜歡拿著吉他自彈自唱，他說「很舒壓！」，讓民眾直呼警界臥虎藏龍，個個都是「斜槓族」。