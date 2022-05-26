因應疫情、打疫苗 柯文哲：下週高中以下持續遠距教學
新冠肺炎疫情近日在全台灣仍持續擴散，台北市長柯文哲今（26）日下午臨時召開北市防疫記者會，宣布下週原則上高中職以下學校繼續遠距教學，原因在於兒童與青少年疫苗持續開打，若學生要放疫苗假也是一樣意思，所以不如維持遠距教學模式，持續暫停實體課程。
柯文哲表示，下個禮拜原則上國小國中高中繼續遠距教學，如果有實體課程需要或者要去學校還是可以，但原則上就是線上教學。「而在學校裡面的幼稚園，也就繼續跟著停課。」柯文哲說，私幼或獨立的幼兒園，就尊重他們的意見，他們想要繼續實體教學就繼續，但如果是在附設的幼稚園，原則上下禮拜是停課。「打疫苗還是要疫苗假，所以我也不喜歡上上停停。」
副市長蔡炳坤補充說明，表示進行遠距教學是以務實理性科學的態度，去跟各個學校進行溝通，教育局也跟相關的團體，做了開會討論。中小學原則上進行遠距教學時，同步也在進行疫苗接種，從今天開始，無論是中學生的BNT或是兒童BNT，會在下週以前同步完成接種。
※【NOWnews 今日新聞
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