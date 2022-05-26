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突然返家進行居家醫療？柯文哲自爆：兒子女兒都確診

▲台北市長柯文哲26日自爆，家中兩個小孩快篩陽性，因此自己又從友人家返回自己住處進行隔離，也一邊照顧小孩，妻子陳佩琪則與另一個女兒到外面住旅館。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲26日自爆，家中兩個小孩快篩陽性，因此自己又從友人家返回自己住處進行隔離，也一邊照顧小孩，妻子陳佩琪則與另一個女兒到外面住旅館。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-26 17:21:54

台北市長柯文哲22日傳出快篩陽且PCR也為陽性確診的消息後，隔離期間一度前往同樣也確診的有人家居住，不過今（26）日又回到自己的家中進行隔離。對於改變隔離地點，柯文哲自爆「兒子與女兒確診」，而且還發高燒送急診，因此一家五口已經有三人感染，「剩下陳佩琪跟另一個女兒沒感染，他們就去外面住旅館，我們這些剩下感染的全部回來。」

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柯文哲表示，昨天晚上發現兒子與女兒都快篩陽性，其中兒子症狀較為嚴重，還因為發高燒而送急診，一家五口已經有三個人確診，「我後來說剩下陳佩琪跟另一個女兒沒感染，他們就去外面住旅館，我們這些剩下感染的全部回來。」

「回來以後，當爸爸三十年沒照顧過小孩子，現在變奶爸。」柯文哲打趣地表示，要看他們有沒有發燒，藥有沒有吃，所以才又從朋友家回到自己家進行隔離。不過柯文哲也提醒民眾，要改變隔離地點，還是要通知關懷中心，因為電子圍籬好像還在，一般除非特殊需要，不會特地改居家隔離的位置。

現場記者也追問，平常都是妻子陳佩琪在照顧小孩，現在換柯文哲自己照顧，會不會不習慣或有困難？對此柯文哲則直言還好，現在也不用換尿布，只要注意小孩們有沒有發燒，藥有沒有吃，症狀如何就可以了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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