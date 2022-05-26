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本田仁美「南韓出道」提升迷人部位！拿下C位只為盡孝道

▲本田仁美（中）首次登上AKB48的中心位置。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）
▲本田仁美（中）首次登上AKB48的中心位置。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2022-05-26 17:32:29

日本女團AKB48推出第59張單曲《前男友》，獲選C位（Center）的前IZ*ONE成員本田仁美，今（26日）代表團體接受台灣媒體視訊訪問，她對於身為IZ*ONE的一員感到榮幸，坦言在韓工作的時期，讓她自信大增，原本自卑的臉頰，現在變成迷人的特色，為了不愧對世界各地的粉絲，努力精進各國語言，也小秀中文表示：「請多喜愛我們的新歌《前男友》，想見你們唷。」

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▲本田仁美曾是IZ*ONE成員。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）
▲本田仁美曾是IZ*ONE成員。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）
本田仁美原是AKB48 Team 8成員，2018年8月參加韓國Mnet選秀節目《PRODUCE 48》，最終取得第9名成績，順利以限定組合IZ*ONE出道，並於2021年4月結束2年半活動。本田仁美回歸AKB48後，今年5月擔任AKB48第59張單曲《前男友》的C位，亦是她首次擔任AKB48單曲的中心成員。

本田仁美對於站上C位，坦言是從未想過的事情，「有一種夢想實現的感覺，雖然沒有壓力，但也希望藉此帶給歌迷全新的AKB48」。她表示拿下C位後，第一個先告知爸媽，「因為以前都是父母送我去坐新幹線栃木縣、東京往返，這次站上中間位置，有了一種報恩、盡孝道的感覺」。

對於加入紅遍國際的IZ*ONE、巡迴世界演出，本田仁美相當感激這寶貴的經驗，她說：「因為有這麼多經驗，在IZ*ONE的時候也學了韓文，現在不只是日本，也讓世界各地的粉絲認識了我，我也因此開始學中文，最大的收穫就是變得對自己更有自信」。本田仁美透露過去對臉頰感到自卑，但粉絲都鼓勵「這樣很可愛」，在大家的信心加持下，她表示：「充滿了希望，自卑的地方就變成迷人的地方了。」

本田仁美發現自信提升的瞬間，是在IZ*ONE時期，因不擅對著鏡子練舞，但團中成員總計12位，導致每人的鏡頭只有短短幾秒，為了讓觀眾在有限時間認識自己，她非常努力練舞，好在過程歌迷都有看見，並給予高度肯定與支持，「努力跟結果有了連結，身材、髮色我也努力研究變換，我也因為這樣認識不知道的自己，看到很多不一樣的一面，所以開始對自己有自信了」。

本田仁美現在勤學中文，今一見到台灣記者，開場白小秀兩手表示：「大家好，我是本田仁美，請多多指教！」甚至說了「我喜歡吃麵包」、「我想喝奶茶」、「想見你」等中文，期許未來能演唱中文歌，透露最近聽了IU翻唱的《那些年》。

她提到2019年隨團來台演唱，鳳梨酥、古早味蛋糕、珍珠奶茶與熱情的粉絲皆令她印象深刻，表示：「這次接受訪問後，我下定決心要學好中文，我想要理解大家在說什麼！」《前男友》已在台數位發行。

▲本田仁美（中）勤學中文中。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）
▲本田仁美（中）勤學中文。（圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!）

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