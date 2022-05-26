鋒面雨彈最後一擊！今晚西半部防大雨 陽光露臉時間曝光
今（26）日下半天起鋒面帶來的雨勢又轉趨明顯，整個中部以北及台南到屏東一帶都有強降雨，中央氣象局持續針對苗栗、台中、彰化發布大雷雨即時訊息，另外也持續發布豪特報，今晚台中有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生機率，預估這波鋒面最後一波明顯雨勢會從今晚持續到明（27）日下半天，請民眾留意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。
根據氣象局最新大雨特報範圍，整個西半部地區及花蓮等17個縣市都在警戒範圍內，豪雨警戒區域為台中市，大雨警戒範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區等。
氣象局預報員官欣平指出，目前滯留鋒面仍在台灣上空徘徊，主要的對流系統一波一波移入陸地，從今晚開始到明日下半天將是這道鋒面最後一波顯著的降雨，整個西半部及東北部地區都要嚴防有局部大雨或豪雨發生機率，尤其中南部地區受到西南風加成影響，雨勢可能會越來越明顯，要留意瞬間強降雨可能造成積水或淹水。
官欣平說，週六（5/28）上半天之後鋒面逐漸北抬遠離，北部及東半部地區天氣可望回穩，不過台灣附近仍維持西南風影響的環境，迎風面的中南部地區仍有局部陣雨或雷雨。下週日、週一（5/29~5/30）各地大多恢復多雲到晴，轉為午後有局部短暫雷陣雨的天氣，各地氣溫也會明顯回暖，北部高溫可達攝氏29到31度，中南部地區高溫約攝氏31到33度，週末西半部地區感受上會相當悶熱。
氣象局預估，下一波鋒面系統預計下週二（5/31）逐漸接近，屆時配合西難風影響下，西半部地區又將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。