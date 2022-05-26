vivo X80新機皇配備全員到齊！5/31前LINE下單直接打9折
vivo最新旗艦機X80系列，有標準版X80和頂規的X80 Pro，台灣只有引進X80，配置6.78吋螢幕，這次有3亮點：為首款聯發科天璣9000旗艦處理器、vivo自家的V1+影像晶片和蔡司光學鏡頭，3大重點功能加持下，提高遊戲體驗同時在拍照上更加優化，像是降低反射率和雜散光，在逆光也能有純淨視野，12+256GB售價27,990元，即日起至5/31開放預購，且推出預購好禮，不同通路優惠各有差異，像是實體店加送B&O藍牙音響，vivo LINE官方帳號商城有LINE POINTS 10%回饋，等於新機直接打9折。
X80系列台灣這次依舊沒有頂規的Pro版本，關於此官方人員表示：「不同市場手機的確在版本和具體功能上會有差別，會評估當地狀況，聚焦最能符合市場需求的產品，目前努力在做品牌認知度，我們此次銷售重點將集中溝通X80，會持續深耕努力，讓更多消費者慢慢體驗信任進而轉換到更高階產品。」
5/26~5/31預購禮
vivo X80重點規格
- vivo全台實體體驗店：B&O Beosound Explore藍牙音響(限量500組)、LINE聊天紀錄轉移服務、原廠延長保固12個月、螢幕意外保固12個月乙次，總價值19,978元
- vivo官方商城：vivo TWS 2e真無線藍牙耳機(不挑色)、統一超商禮券2,000元、加入vivo LINE官方帳號贈X80購機優惠折扣序號500元、原廠延長保固12個月、螢幕意外保固12個月乙次，總價值15,990元。
- vivo LINE官方帳號商城：vivo TWS 2e真無線藍牙耳機(不挑色)、LINE POINTS 10%回饋、原廠延長保固12個月、螢幕意外保固12個月乙次(需至官網登錄頁完成登錄)，總價值13,789元
- 指定電商：.vivo TWS 2e真無線藍牙耳機(不挑色)、電商購物金2000元、螢幕意外保固12個月乙次，總價值9,490元。
- 螢幕：6.78吋AMOLED FHD+全螢幕(2400×1080)
- 處理器：MTK天璣9000
- 影像晶片：V1+
- 後鏡頭：50MP OIS主鏡（f/1.75）+ 12 MP人像（f/1.98）+12 MP廣角微距（f/2.0）
- 前鏡頭：3200萬畫素AF主鏡頭（f/2.45）
- 電量：4500mAh、80W閃充