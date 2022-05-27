房市／2050淨零碳排　各界規劃永續路徑齊給力

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立法委員林楚茵也出席並肯定許多企業的減碳作為走在政府法規前，包括台達電子加入RE100 承諾2030年全球廠辦100％使用再生能源，信義房屋不僅是不動產經紀業的龍頭，更多年落實ESG、培育相關人才，國泰金控與彰化銀行更是金融業永續的領頭羊，對於科技、金融、房仲業都有產業領導意義。
金管會證券期貨局副局長蔡麗玲也表示，未來10年，全球的金融政策發展都會與ESG息息相關，因此金管會要要求上市櫃公司永續發展路徑圖的原因在於，健全市場制度，公司不是只有EPS或本益比，並讓外資知道台灣上市櫃公司永續價值可和國際接軌。
而信義企業集團創辦人周俊吉也與彰化銀行總經理周朝崇於企業領袖-ESG永續高峰會談中，分享信義房屋的永續發展過程，周俊吉表示，以信義房屋而言，用電碳排佔了9成以上，因此除了力行節能減碳、導入綠色採購等，更思考「綠色能源系統管理」。
一開始是從總部大樓出發，2012年引進日本UBITEQ節能管理系統，針對整棟大樓的溫度、照明等各種能源耗用進行監控，並依照總部大樓的溫控標準，請各分店配合執行並觀察其電費支出，若是電費明顯超支，相關單位為該分店汰舊換新、更新節能設備。
周俊吉表示，信義房屋也針對集團人均碳排放量進行盤查與計算，從2010年到2021年，信義房屋的人均用電碳排放量減幅高達66.2%，更進一步計算每一筆房仲服務交易的碳排量（服務碳足跡），自2015年到2021年，每一筆的服務碳足跡下降了58.3%。效益更大的是，在每筆服務碳足跡下降的同時，我們過去6年的營收成長幅度高達1倍以上。
除此之外，信義房屋去年花了14億在東馬買了環灘島，作為零碳實驗基地，希望進階目標可達成「零碳排營運」，讓島上的水資源、廚餘剩食、日常運輸等都達到零碳目標，並希望複製這些經驗帶回台灣，也提供其他同在努力減排的企業參考，希望帶給利害關係人一個「永續好生活」，開啟共好創新的可能性。