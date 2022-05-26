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如何維持和李榮浩感情？楊丞琳：讓妳委屈就不是對的人

▲楊丞琳的感情觀是「做自己」，李榮浩完全符合她的擇偶標準。（圖／楊丞琳IG）
▲楊丞琳的感情觀是「做自己」，李榮浩完全符合她的擇偶標準。（圖／楊丞琳IG）

文／姊妹淘

2022-05-26 19:35:07

大陸男星李榮浩與女星楊丞琳2019年結婚之後，卻意外爆發新冠肺炎疫情，讓兩人剛新婚就開始過著遠距離的日子，就連楊丞琳接受媒體訪問時，都笑稱忘了已經結婚了。當時相隔300多天，小倆口終於見到面，粉絲也在留言區狂刷一排恭喜。

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▲楊丞琳透露沒有舉辦婚禮的原因。（圖／翻攝楊丞琳IG）
▲楊丞琳嫁給李榮浩2年多。（圖／楊丞琳IG）
楊丞琳跟老公李榮浩交往4年，2019年9月終於修成正果，不料，夫妻倆剛新婚沒多久，就碰上了新冠肺炎疫情，彼此分隔大陸、台灣兩地各自忙碌，承受異地的煎熬。

楊丞琳飛往大陸工作兼探親，隔離出關後，夫婦終於可以見面，她在Instagram限時動態分享跟李榮浩的合影，刻意套用童顏濾鏡特效賣萌，相當可愛。後來，楊丞琳在Instagram發文宣告「見面了」，附上小女孩抱著狗狗的照片，由於李榮浩一雙招牌下垂的單眼皮，素有小狗眼之稱，不少粉絲認為照片是指她跟老公李榮浩。

▲楊丞琳（左）與李榮浩相隔300多天終於見面。還特地用童顏特效賣萌。（圖 / 楊丞琳Instagram限時動態）
▲楊丞琳（左）去年與李榮浩相隔300多天終於見面，還特地用童顏特效賣萌。（圖／楊丞琳IG）
▲楊丞琳透露和李榮浩團聚。（圖／楊丞琳臉書）
▲去年1月底，楊丞琳和李榮浩相隔多日後團聚。（圖／楊丞琳臉書）
2017年9月李榮浩和楊丞琳這對情侶交往兩年首次同台，李榮浩在楊丞琳的演唱會上，驚喜現身，直接將楊丞琳拉過來「一把親」，這超Man的舉動，被讚霸氣又甜蜜，也正式公開了兩人的戀人關係。

▲楊丞琳、李榮浩結婚1年多，卻因疫情被迫分開。（圖／楊丞琳IG、官方Vlog、資料照）
▲李榮浩4年前在楊丞琳演唱會上「強吻」女友。（圖／NOWnews資料照）
大家懷抱著祝福，說楊丞琳是一個幸福的女人，楊丞琳當時接受採訪時卻說，那天對她而言的意義，不單單只是這些表象的說法，「我那一刻是有點受寵若驚嚇到了，然後心中有一種感動。」

她表示出道18年來，這感覺從來沒有過，讓她想要當個平凡人、正常人，一個不用躲藏的人，後來跟楊媽媽分享了這個心情，她形容：「那是一個什麼東西都換不來的感覺。」

▲楊丞琳自認新髮型不好整理。（圖 / 楊丞琳臉書）
▲楊丞琳想要平凡的愛情。（圖／楊丞琳臉書）
與李榮浩交往後，楊丞琳認為遠距離的愛情，必須雙方都有心經營，只要有心經營，絕對是可以維繫的，彼此都忙，但彼此都願意取捨，將時間規劃好，誰有空誰飛。她說：「我只能說我們真的都很互相，在感情上我不是一個會委屈自己的人，這是我很重要的一個宗旨，所以我也不會去接受讓我受委屈的人跟我一起相處很久的。」

▲楊丞琳新歌充滿想念之情，她在IG分享後，粉絲紛紛留言打氣。（圖／環球音樂提供）
▲楊丞琳認為，遠距愛情雙方都要有心經營。（圖／環球音樂提供）
楊丞琳也曾提到自己的感情觀，表示在愛情中絕不會讓自己受委屈，「委曲求全是真的很可憐的，那為什麼要淪落到這個地步？如果一個人讓你感到委屈了、不能從容地做你自己了，那可能就不是一個適合你的對象，或不是一個能讓你舒心一直走下去的愛情。」

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