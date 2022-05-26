「羚羊CP」劉冠廷偷聞口水　陳庭妮嚇喊：太私密

劉冠廷與陳庭妮在新劇《愛情發生在三天後》因一場誤會錯過8年，這坎坷的情路，似乎是一路「咬」出來的，從大學時期「友達以上、戀人未滿」時，感情就好到可以咬對方的手出氣；到重逢後在捷運站發狠狂咬，陳庭妮因此被劇中網友封為「鯊魚女」，劉冠廷則成了任鯊魚咬的「雞腿男」。談到咬人情節，劉冠廷說：「她沒有真的用力咬啦。」但陳庭妮笑言有次導演一直沒有喊卡：「我就真的咬下去，劉冠廷還作勢想要聞他的手，我超級緊張，覺得太私密了，趕快請身邊的人給我濕紙巾擦掉。」
劇中劉冠廷被陳庭妮告白，因一句「可以讓我思考3天嗎？」產生誤會，原先一起甜蜜騎腳踏車、聽演唱會共渡美好大學時光的兩人，卻在畢業前3天變了樣，兩人從此分道揚鑣，相隔8年才終於再見，不少網友認為男人被求愛竟還扭扭捏捏太不上道，劉冠廷忍不住保護角色：「他總是想很多，其實是想負責，卻導致人生在各種遺憾和悔恨中。」
原來這8年中，陳庭妮已有男友林哲熹，而劉冠廷與謝沛恩結婚，即使重逢，也不能以注定有緣為藉口，就理直氣壯地曖昧或發展。陳庭妮坦言這次的女主角人設並不完美，內心要過的關很多，但慶幸能夠演出該角：「很像和她一起過了一段人生，身邊的人都不計代價的愛著她，但是大家是彼此付出，即使付出的方式不對，在過程中有嚐到酸甜苦辣。」
劉冠廷、陳庭妮、施名帥、袁艾菲飾演相識多年的大學同學，施名帥負責穿針引線、讓男女主角相隔8年重逢，並透過他的助攻，讓觀眾明瞭這段愛情故事裡，相愛的兩人，為什麼無法理解彼此？此次，施名帥必須一口氣展現帥氣、霸氣、溫柔和孱弱等不同演技樣貌，他為此做了不少功課，還和陳語安有一段同樣是8年未見的遺憾之戀。《愛情發生在三天後》在八大戲劇台6月18日起每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台於6月19日起每周日晚間8點播出。