黃西田確診！棄《草地狀元》21年全勤獎　女兒代父出征

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黃西田說：「讓我有種吾家有女初長成及傳承的感覺，從小他們總是看著我四處奔波、採訪這些各界狀元，這次也讓露瑤能親自感受我20多年來外景工作的甘苦。」對於女兒的表現，而且看到黃露瑤近期也漸漸在主持及表演等方面嶄露頭角，黃西田身為爸爸真的感到非常高興，也很希望未來有機會父女聯手同台主持。
黃露瑤雖然之前有幾次到爸爸的節目《草地狀元》當來賓，但這次代替父親黃西田前往彰化尋找彰化芬園農會訪問水蜜桃達人又是不一樣的心情，她說：「對這個節目不陌生，但通常都是搭配西田爸爸一搭一唱，獨自一人主持，難免會擔憂觀眾會不習慣我的主持風格，怕沒有辦法做到草地狀元的節目精神。」但其實她一到採訪現場就被婆婆媽媽阿公阿嬤包圍，搶著和她合照，還被問鄉親們搶著收她當媳婦。黃西田哥聽到後還說：「你看，我不在場他們就玩得那麼嗨，那以後我該怎麼辦？」
黃西田說這次確診就像感冒一樣，先有喉嚨痛，但第三天就比較好了，他還說應該是主持《草地狀元》，有常常跑戶外活絡筋骨，所以復原得比較快，也請忠實觀眾們不用擔心。雖然不得不暫停採訪主持的工作，有種「全勤學生，首度破例請假」的失落感，但也趁機獲得一個自我沉澱的機會。（編輯：楊穎軒）