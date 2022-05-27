《犯罪都市2》《出走日記》孫錫求遇車禍！驚恐瞬間嚇人

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孫錫求為了《犯罪都市2》特地增重、練武術長達30天，他也幾乎不用替身親自上陣，如此親力親為的原因，是為了寫實與臨場感，但孫錫求透露，仍有少部分場景有使用替身，「替身大哥們都盡量表現得像我本人上場一樣，沒露出破綻」。此外，電影拍攝期間也出意外，孫錫求表示有發生車禍，所幸沒人受傷，「對我而言是滿驚險的瞬間，所以印象深刻」。
問及「NG最多次的戲」為何？孫錫求表示電影後半場的飛車追戲，有在綠幕以及真實上路的橋段，開車的部分讓他拍了30次，孫錫求透露他平時不常開車，所以不熟練，加上片中必須邊開車邊講臺詞，「我覺得好不自然，所以NG很多次」。
孫錫求近年演了記者、軍人、放逐自己的具先生，以及《犯罪都市2》中的反派等角色，最無法抽離以及跟自己最像的角色，孫錫求表示：「和我最像的角色，應該是最接近日常生活的《配對遊戲》中的『宇里』。拍攝結束後仍長駐在內心的角色…應該是目前正在播出的《我的出走日記》中的『具先生』吧，我在詮釋這個角色後，有段時間一直在家裡讀劇本，因為這角色讓我產生了疑惑，懷疑自己在扮演這個角色前，是否真的有百分之百理解這個人物。我甚至還曾寫信給編劇，寫著不曉得自己的理解是否正確，感到有點擔心之類的內容，這讓我十分掛念，是讓我非常懷疑自己是否有完全理解的角色。」
孫錫求因為《我的出走日記》、《犯罪都市2》等作，在台累積知名度，聊到台灣，他表示：「剛好提到了這個，去年我拍了一部短篇電影，我現在真的想再拍一次電影，正在狂寫劇本中，也會是短篇電影，故事背景就是臺灣。現在疫情也逐漸趨緩，萬一幸運獲得投資、有機會的話，因為電影背景是臺灣，真的很想去臺灣。而且我以前也常去臺灣出差，對臺灣的印象很好，食物都非常好吃，我都吃得很開心。而且臺灣擁有很特別的感性，有種很安靜、可愛小巧的感覺，我非常想再去臺灣。我成為演員後很久沒去臺灣了，也很希望能以演員的身分和臺灣粉絲見面！」《犯罪都市2》在台上映中。
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