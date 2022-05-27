買Apple省很大！3C賣場MacBook Air小套餐　9.2折帶回家

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另外超熱賣的iPhone 13 Pro 128GB，原價32900元，促銷價31584元，同樣刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，可再享 799現折券， 最後價格為30785元。同時燦坤全台101家Apple Shop提供尊榮交機服務，包含設定、資料轉移一次搞定，舊機換新機還可享多機折抵好
全國電子 Apple個人小套餐優惠
另外全國電子還祭出Apple優惠MacBook Air M1 13吋，下殺9.2折，原價30900元，特價28,500元，再送價值590元的Apple擦拭布，同時可用5,899加購價值7990元的AirPods Pro。讓你直接帶回Apple個人小套餐。
全國電子也在5/31前，推出大小家電優惠，像是三星75吋QLED量子電視，市價86,900元，特價46,900元，指定電視滿額再享好禮3選1，另外買電視可享dyson二合一空氣清淨機獨家優惠加購價14,888元(市價20,900元)。空調8折起，原廠豪禮最高送8000元，汰舊換新將家裡老舊的空調換成一級能效的變頻空調，不僅省電還能申請貨物稅最高省2000元。學習不打烊，電腦舊換新指定電腦最高折2000優惠，例如ASUS TUF FX516PE i7 RTX3050Ti電競筆電，享現折5%，再享舊換新折2000元優惠。