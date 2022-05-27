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買Apple省很大！3C賣場MacBook Air小套餐　9.2折帶回家

▲燦坤推出iPhone 13系列促銷，刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，還可再享獨家 799現折券，「現折」價格直降8折起。(圖／記者周淑萍攝)
▲燦坤推出iPhone 13系列促銷，刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，還可再享獨家 799現折券，「現折」價格直降8折起。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-27 07:30:00

買蘋果商品有學生或教職證價錢最漂亮，但沒辦法用教育方案下單，則可以把握全國電子及燦坤3C推出的Apple商品優惠，包含MacBook Air、iPhone 13系列都有折扣，優惠活動到5/31前。不只如此，全國電子從今(27)日起到5/31還有「仲夏揪清涼」活動，大家電下殺至54折，空調8折起，電腦7.5折起，同步推出dyson 品牌週，最高省14,900，再享dyson全品項滿額贈。

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燦坤最低「現折」直降8折起

即日起~5/31「燦坤安疫選物節」會員可享專屬促銷價，刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，還可再享獨家799現折券或UGA耐衝擊保護殼(市價1,380元) 。像是主力機種iPhone 13 512GB，新機原價36,400元，來燦坤購買最低只要29,200元，「現折」價格直降8折起。

另外超熱賣的iPhone 13 Pro 128GB，原價32900元，促銷價31584元，同樣刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，可再享 799現折券， 最後價格為30785元。同時燦坤全台101家Apple Shop提供尊榮交機服務，包含設定、資料轉移一次搞定，舊機換新機還可享多機折抵好

全國電子 Apple個人小套餐優惠

另外全國電子還祭出Apple優惠MacBook Air M1 13吋，下殺9.2折，原價30900元，特價28,500元，再送價值590元的Apple擦拭布，同時可用5,899加購價值7990元的AirPods Pro。讓你直接帶回Apple個人小套餐。

▲一如預期的，蘋果於美國當地時間 10月 30 日的「 There’s more in the making 」活動中，發表了新款的 iPad Pro, MacBook Air, Mac mini，以及之前外媒們沒有預測到的全新 Apple Pencil 與鍵盤式聰穎雙面夾。(圖/蘋果提供)
▲全國電子也在5/31前有MacBook Air下殺92折，再送Apple擦拭布，同時可用5,899加購價值7990元的AirPods Pro。。(圖/蘋果提供)
全國電子也在5/31前，推出大小家電優惠，像是三星75吋QLED量子電視，市價86,900元，特價46,900元，指定電視滿額再享好禮3選1，另外買電視可享dyson二合一空氣清淨機獨家優惠加購價14,888元(市價20,900元)。空調8折起，原廠豪禮最高送8000元，汰舊換新將家裡老舊的空調換成一級能效的變頻空調，不僅省電還能申請貨物稅最高省2000元。學習不打烊，電腦舊換新指定電腦最高折2000優惠，例如ASUS TUF FX516PE i7 RTX3050Ti電競筆電，享現折5%，再享舊換新折2000元優惠。

▲全國電子也在5/31前，推出大小家電優惠，空調8折起，還有好禮加碼送。(圖／全國電子提供)
▲全國電子也在5/31前，推出大小家電優惠，空調8折起，還有好禮加碼送。(圖／全國電子提供)

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