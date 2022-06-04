告別荔枝椿象！台南場攜手學界研發防治利器

我是廣告 請繼續往下閱讀
另楊宏瑛提到，自台南市南化區受感染荔枝椿象蟲體成功分離出淡紫菌TNZZS6菌株，室內致病性試驗結果顯示成蟲在接種後第30天的校正死亡率為88%；荔枝椿象若蟲則為50%，顯示TNZZS6菌株對荔枝椿象成、若蟲皆具有感染能力。同步進行淡紫菌TNZZS6菌株量產研究，淡紫菌TNZZS6菌株液態發酵可得2.05*109 cfu／ml產孢量；固態發酵可得7.24*109 cfu／g產孢量。
成功大學工程科學系教授黃悅民表示，為進行無人植保機精準用藥的目的，透過無人機荔枝椿象辨識，辨識率最佳可達79.6%，並配合「AIoT精準農業智慧監管系統」，使用自製微氣象站進行環境分析與預測，在農務管理網站上呈現環境資訊、荔枝椿象預測與嚴重程度，透過LSTM模型預測蟲害的好發準確性為85%。
成功大學航空太空工程學系教授賴維祥說，為提高國產無人植保機效能，開發具備三合一遙控器和幫浦流量控制功能，另整合RTK、鏡頭、對地雷達等系統，提升植保機飛行安全，執行最佳路徑規劃飛行時能針對地形變化做出姿態調整，精準飛行。固液混和漿液噴灑系統，能大幅降低噴頭堵塞及藥箱產生沉澱物的問題，提升噴灑作業的效率；利用植保機和樹梢相對距離進行定點懸停噴灑，降低藥液飄散。
雲林科技大學電機工程學系助理教授陳靜茹提到，為精準噴藥點位航線規劃，以影像融合技術融合可見光與多光譜影像進行無人機地景建模，搭配人工智慧深度學習之卷積神經網路模型提取地景中的樹種特徵，以生成高準確度87%樹種辨識模型，辨認場域內的目標樹種，提供植保機進行自動化最佳飛行農噴路徑。