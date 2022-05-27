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布林肯重申一中政策不變　批北京對台脅迫日增

▲美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-27 06:06:50

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國國務卿布林肯今天發表中國政策演說。在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。他並抨擊北京對台威脅日增，威脅台海和平穩定。

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布林肯（Antony Blinken）今天在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。在美國總統拜登（Joe Biden）日前表示若中國軍事犯台，美國將軍事介入後，美國的台海政策立場是否調整備受關注。

布林肯在談到台灣時首先表示，歷經數十年與各屆政府，美國政策一致、不曾改變。美國仍致力於一個中國政策，該政策以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引，美方反對任何一方片面改變現狀。

他並指出，美方不支持台灣獨立，期望透過和平方式解決兩岸分歧，台海地區的和平穩定是美方的長久利益，美方將持續履行承諾，依循台灣關係法協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並確保美方維持能力，以對抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟體系武力或其他形式脅迫。

他表示，美台具有穩健的非官方關係，也讚許台灣是個充滿活力的民主政體與區域經濟領頭羊。美方將持續擴大與台灣在共享利益與價值觀的合作，支持台灣有意義參與國際社會，深化符合一個中國政策的經濟聯繫。

雖然再次重申美國政策不變，但布林肯話鋒一轉指責改變的是北京日益嚴峻的威脅，包括試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織等。北京的言詞與行動日益挑釁，中國軍機幾乎每天都出現在台灣附近。

布林肯抨擊，這些言行嚴重破壞穩定，並指責北京冒著誤判的風險，威脅台海和平穩定。維護台海和平穩定不僅是美國利益，也是國際關注議題，對地區與全球安全與繁榮至關重要。（編輯：楊昭彥）1110527

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