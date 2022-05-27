日本6/10開放觀光團入境 台人入境可免除篩檢與隔離
日本首相岸田文雄昨日宣布，自下月10日起開放外國觀光團入境，這是2020年新冠肺炎疫情爆發後，時隔2年日本首度恢復觀光。外交部表示，未來國人自台灣入境日本，可在日免除篩檢與隔離，但仍須事先申請簽證。
外交部表示，日本將從6月1日起放寬邊境檢疫管制措施，同意外國觀光客組團申請簽證入境；由於台灣被歸類於風險最低的「藍色」類別，未來國人自台灣入境日本，可在日免除篩檢與隔離，但仍須事先申請簽證。
外交部指出，日本政府目前將全球疫情狀況分為三類：第一類是「藍色」，屬陽性率最低的國家與地區，自該等國家與地區入境日本的人士，不論有無接種疫苗，原則上入境後可免除篩檢與隔離；第二類是「黃色」，屬陽性率較高的國家與地區，入境後仍需接受篩檢並居家隔離7天，但可在第3天自費採檢陰性後自由活動；若已完整施打3劑疫苗，則可免除篩檢與隔離；第三類是「紅色」，來自該等國家與地區的旅客仍需接受機場檢疫措施，並在指定地點隔離3天，隔離結束採檢陰性後才可自由活動，若完整施打3劑疫苗則可居家隔離7天，並在第3天自費採檢陰性後自由活動。
外交部表示，有關申請赴日簽證事宜，詳請參閱「日本台灣交流協會」網站 https://www.koryu.or.jp/tw/about/taipei/news/?itemid=2882&dispmid=6255 查詢相關規定
※【NOWnews 今日新聞
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