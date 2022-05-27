GG竟然縮短2公分！泌尿醫師驚揭陰莖變小的4大原因

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泌尿外科莊豐賓醫師在臉書粉專《幸福醫師 莊豐賓醫師》分享害GG變短的4大原因，原來長度不僅是基因先決，若有以下這些問題，更會讓GG有變小的傾向！
陰莖變短的4大原因
退化
男性荷爾蒙會隨著年紀降低分泌，同時減少了如夜間、晨間勃起的機會，若不常讓陰莖維持膨脹、充血的動作，久而久之就會慢慢萎縮變小。
肥胖
當男性進入更年期時，會因為生活形態改變造成肥胖，間接導致骨盆腔前脂肪肥厚，把外露的陰莖包覆起來，讓自己的小弟弟看起來有缩短的感覺，這種情況稱作「隱藏性陰莖」。
不良的生活習慣
飲食不均衡、熬夜、抽菸、飲酒、長期應酬等不良生活習慣，都會導致勃起功能障礙，使陰莖變短。根據統計，養成吸菸習慣後，陰莖竟會縮短約2公分！
太少用
當到了一定年齡後，因為生活、工作或是其他難言之隱，降低與伴侶的性福頻率，就拉馬克主義的「用進廢退說」理論來說，當越不常使用陰莖的功能，人體就會覺得此功能不重要，日子一久，GG自然就會變小。
莊醫師也提醒，一旦發現自己的小弟弟沒有像以前一樣雄壯威武時，建議可以對自己進行以上檢討，不妨嘗試改善飲食、戒除不良生活習慣並增加性生活頻率。若問題還是不能解決，應及早諮詢泌尿專科醫師，找出問題的根本並對症下藥，才能指標又治本，與枕邊人一起享受幸福快樂的美好時光。
本文經泌尿外科莊豐賓醫師臉書粉專《幸福醫師 莊豐賓醫師》授權報導
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