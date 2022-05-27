台灣人「1習慣」害外國人心碎！網刷整排道歉：誤會大了
在台灣經常都會有外國人前來留學、定居，為了快速融入台灣生活勤學中文，但難免因為文化上的一些差異有些難適應。近日，就有外國人接受訪問時提及「台灣人非常喜歡用『蛤』來回答問題，但這句話讓他們外國人其實有點自尊心受損」貼文引發熱議。
YouTuber酷的夢在Tik Tok上傳影片表示「台灣人常用『蛤』來回答問題！你們也會嗎？」同為外國人的女來賓黑土先表示，通常我們去買東西的時候都會說「欸老闆我要加辣」，然後老闆就會說「蛤？」然後我們就重複說「加辣！」老闆才會說「喔喔喔」，酷也接續提到「每次我被一個台灣人說『蛤』，我的自尊心都會.....」接著露出一個難以言喻的表情。
黑土加碼提到，除了「蛤」之外，還有另外一個最痛苦的是，別人聽完我們講話之後，問別人說「他剛剛在說什麼？」這個很痛！這個我會覺得「喔！X」讓酷在一旁也相當認同，坦言「直接把你當一個外星人看待的感覺，我現在想到，我都想哭了」。
貼文一出，不少台灣網友紛紛回應「有時候是下意識的啦！明明有聽到還要蛤這樣XD」、「拍謝啦！蛤真的是口頭禪啦」、「抱歉，我們常常耳背XD」、「別想太多啦，大部分人都很愛放空，不然就是有聽到先蛤再說」、「這是下意識的習慣，不是有意的，但有時候是真的沒聽到」、「我們的蛤，就是有聽到但是要再確認一次啦，這下誤會大了XD」、「其實都有聽到啦，只是蛤是台灣人再確認一次啦，不要傷心」沒想到因為台灣人的特殊習慣，形成這樣的文化差異討論，非常逗趣。（編輯：張嘉哲）