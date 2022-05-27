不定時炸彈「泛視神經脊髓炎」　失能風險伴終身

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林口長庚神經內科教授級主治醫師張國軒表示，「泛視神經脊髓炎」是一種中樞神經系統的自體免疫疾病，因自體免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞，一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等，嚴重恐致失明、癱瘓，失去生活自理能力。
「泛視神經脊髓炎」早期病友常被誤診為「多發性硬化症」，因為臨床表徵相似，但致病機轉不同，治療方法也有所差異。前者容易反覆發作，症狀嚴重，且更容易留下永久殘疾。
健保大數據顯示，全國約有500多名「泛視神經脊髓炎」病友，症狀表現多元，主要症狀為視力變差、腸胃問題、肌肉痠痛，不少病人先後看過眼科、腸胃科、復健科，找不出病因，才被轉至神經內科，以致無法早期發現、早期治療。
好發於30至40歲女性 嚴重影響工作與家庭
臨床顯示，「泛視神經脊髓炎」好發於30至40歲的女性，張國軒指出，這個年齡層女性肩負工作及家庭重擔，可能擔任公司主管，又為人母，一旦發病、確診，將造成衝擊，身心承受重大壓力。
病友小浮誇分享自身經歷，她表示自己從來沒聽過這種疾病，醫師告知罹病時，無法接受這個事實，由於反覆發作，讓家人相當擔心，不過也由於他們支持，她才能逐步與疾病和平共處，但治療費用昂貴，希望健保能夠盡快給付專用生物製劑。
生物製劑效果顯著 目前仍須自費
張國軒指出，在急性發作時，需要使用大量類固醇抑制發炎反應，但常有心跳快、血壓高等副作用，還可能誘發癲癇；此外，為了預防復發，必須依賴生物製劑來抑制免疫系統、減輕發炎。
「生物製劑可說是免疫疾病的標靶藥物。」張國軒說，「泛視神經脊髓炎」於2021年列入罕見疾病，病友可申請重大傷病，但生物製劑價格昂貴，如能納入健保，就可減輕病友經濟壓力。
「泛視神經脊髓炎」患者需長期接受藥物治療，才能有效預防急性發作避免癱瘓。新型專用生物製劑效果顯著，經臨床實驗及上市後追蹤證實，有效減少七到九成的復發風險，不少病患施打後，已有五年未再復發。
新型專用生物製劑適用於反覆發作的病友，但該藥物價格昂貴，目前仍需自費，絕非一般家庭所能負擔。病友期待健保能夠先給付病情嚴重患者，作為後線治療，提高生活品質，重返職場。
健保署長李伯璋：期盼健保財務健全 降低病人沉重負擔
對此，健保署長李伯璋表示，讓每個病友都能順利用藥，盡可能提供最好的醫療，這是健保最高原則，但健保資源有限，實在很難讓每個病友都滿意，但他一定盡可能地改善藥物支付規定，減輕病患負擔。
李伯璋說，之前共擬會議曾討論過此案，但「泛視神經脊髓炎」患者人數較少，而生物製劑藥費昂貴，專家委員並未同意納入健保給付。「健保財務狀況不佳，錢就這麼多」，結果如此，令人感到抱歉。
李伯璋強調，期待健保部分負擔順利上路，健保財務改善，讓急需新藥的罕見疾病患者如泛視神經脊髓炎能使用最有效的藥物，並提供給付，降低病人經濟負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53913
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