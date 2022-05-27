打造寶寶免疫力(二)挑選益生菌的要點

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以往在醫師評估下，益生菌可以適用於解決常見的腸胃障礙，例如排便不順、溢吐奶、腹脹、3個月前容易哭鬧、嬰兒腹絞痛。現在，越來越多研究指出，益生菌可以透過調整腸道菌相，讓腸道環境形成好菌多、壞菌少的健康狀態，同時預防病原入侵、調節免疫、降低感染機率，也能有益於營養素的吸收、生長、降低過敏的可能性、減少成年後罹患慢性疾病的風險。此外，腸道與菌叢可以透過內分泌、神經與免疫的調節，來進一步與大腦互相溝通，影響腦部發展與行為。因此益生菌的應用，也越來越被重視與探討。
母乳是最佳的益生菌來源
母乳含有益菌，包括雙歧桿菌、乳酸桿菌、擬桿菌等等。在一個超過萬人的嬰兒研究分析指出，餵哺母乳是影響寶寶腸道菌相最重要的因素之一，其他包括生產方式、環境的暴露因子 。母乳中的益菌，在寶寶攝取後，能在寶寶身體裡面的產生平衡狀態，對於腸道吸收、消化、疾病的預防、過敏的調節，都有它的重要角色。既然母乳有這些好菌，若無法哺餵母奶的媽媽，我們就希望，要選取具備有這些好菌的配方。
雙歧桿菌與寶寶健康
雙歧桿菌不僅是母乳中含量豐富的一種好菌，它也是自然產母乳寶寶出生後，腸道中最快定殖的好菌，我認為定殖這個意義很重要，也就是好菌必須要能在腸道環境中，有效地紮根、生長、大量繁殖，才能進一步帶來健康的好處。研究指出，腸道中雙歧桿菌含量，是寶寶免疫發展健全的生物指標 。短雙歧桿菌的含量，也與特定過敏的風險有關 。如果將這樣的益生菌，適度適量加入配方奶裡面，對於無法哺餵母乳的寶寶，可以幫助寶寶獲取健康上的益處。
選擇益生菌的要點: 接近母乳、研究實證、有效含量、益生元
接近於母乳
首先要能接近於母乳，例如母乳裡有的、含量最多的、最容易在哺餵之後就在腸道中定殖的。所以，建議是由母乳、或母乳寶寶腸道中分離出來的益生菌的種類，來做考量，例如雙歧桿菌。
研究實證
選擇的益生菌，要具備有研究實證，例如能有效增加腸道好菌量、或改善健康指標。若選擇的是含有益生菌的配方，須注意益生菌在高溫沖泡的過程中，可能影響其活性。這時候可以選擇有研究證實，即使加熱後仍然具有調節免疫的好處的益生菌，例如：短雙歧桿菌M-16V。這對於需要加熱後餵哺的產品，也可以是考量之一 。
有效含量
益生菌的效果，取決於它的含量是否有達到有效量。例如歐盟建議，含益生菌配方奶所含的益生菌含量，應達到每公克奶粉含有106 – 108 cfu益菌，即100萬至1億 cfu (益生菌數單位) 。
益生元
益生元是益生菌的營養來源，可以幫助益生菌存活與繁殖，兩者相輔相成，更能達到健康上的加乘效益。母乳中的益生元也就是母乳寡醣。可以分為短鏈與長鏈，佔比約9:1，它們是母乳中含量第三大的成分，每公升母乳大約含有10-12 g。由於母乳寡醣種類繁多，產品設計時，很難將所有種類一次添加進去，基於可行性、可運用、可負擔，我們可以透過益生元 (GOS半乳寡醣, FOS果寡醣) ，來模仿母乳寡醣短鏈與長鏈的9:1的比例、模仿總含量。研究證實，餵哺同時添加益生菌與益生元的配方，對寶寶健康確實有益處 。
越來越多證據顯示，益生菌與益生元對嬰幼兒的好處，因此建議媽媽儘量餵哺母乳，提供寶寶這些源自母乳的天然益生菌、益生元和許多活性成分。若無法哺餵母乳，也要儘可能考慮近似母乳這些優點的配方。同時，別忘了，醫師是家長最好的朋友，有問題要跟醫生做討論，問題就能在第一時間能獲得解決。期許爸爸媽媽都能安心培育健康的寶寶！
(文章來源：林口長庚紀念醫院 兒童內科部副部主任 朱世明醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53872
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