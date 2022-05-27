中國學者：美對中政策無新意　但強化全球涵義

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時殷弘說，除了關鍵戰略術語有所變換外，布林肯演講的適時或新穎處，只在於3個月來的俄烏戰爭，令美國對中政策有了更顯著的全球關聯和全球涵義。
這些「全球關聯與涵義」表現在，布林肯把對中國戰略概述為「投資、結盟、競爭」：投資即「投資美國實力的基礎—競爭能力、創新和民主」；結盟即「讓美國的努力與盟國和夥伴聯合起來，在共同事業中行事」；競爭即「運用這兩項關鍵資產，美國將與中國競爭，以捍衛自身利益和建設未來願景」。
此外，布林肯指責北京為俄烏戰爭「辯護」，認為這應給印太區域敲響警鐘；而且即使東歐戰火燃燒，中國也是全球既有秩序面對的首要長久威脅。
台海議題也被納入全球背景。時殷弘說，布林肯特別強調了中國當前關於台灣議題的言行「深切地破壞穩定」，而「維護台海和平和穩定不僅是美國的利益，也是國際關切，對區域和全球安全和繁榮至關緊要。」
布林肯26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。他重申美國政策不變，但指責北京威脅日益嚴峻。美國仍致力於一個中國政策，該政策以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引，美方反對海峽兩岸任何一方片面改變現狀。（編輯：曹宇帆）1110527