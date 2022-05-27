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「倒胸主播」被同事偷拍不雅照　散佈群組譏：素顏超醜

▲「倒奶主播」朱琦郁遇過同事搞小動作。（圖／朱琦郁臉書、翻攝PTT）
▲「倒奶主播」朱琦郁遇過同事搞小動作。（圖／朱琦郁臉書、翻攝PTT）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-27 11:04:592022-05-27 11:20:18

36歲前寰宇新聞台主播朱琦郁擁有天使臉孔、魔鬼身材，2018年穿深V薄紗禮服主持企業尾牙，90度鞠躬放送32F雙峰，轟動一時，被PTT鄉民暱稱「倒奶主播」。近日主播圈宮鬥疑雲傳得沸沸揚揚，朱琦郁坦言曾被同事偷拍，還將照片傳到群組討論，感嘆：「害人之心不可有，防人之心不可無。」

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▲朱琦郁曾赴英國倫敦大學攻讀博士，有顏又有腦。（圖／朱琦郁IG）
▲朱琦郁曾赴英國倫敦大學攻讀博士，有顏又有腦。（圖／朱琦郁IG）
▲朱琦郁離開新聞圈後轉戰演藝圈。（圖／朱琦郁臉書）
▲朱琦郁離開新聞圈後轉戰演藝圈。（圖／朱琦郁臉書）
▲朱琦郁身材窈窕。（圖／朱琦郁臉書）
▲▼朱琦郁身材窈窕。（圖／朱琦郁臉書）
▲朱琦郁秀今年尾牙禮服。（圖／朱琦郁臉書）
據《自由時報》報導，朱琦郁表示，還在當主播時，坐在她位置旁的主播，某次趁她亂髮、大素顏時默默偷拍，接著把照片傳至自己好友的群組，狠酸她「你看她本人沒化妝、很醜，很像歐巴桑」；還有一次朱琦郁為了播報，向廠商借來的衣服，竟遭同事剪斷吊牌，領口也被刻意沾上口紅，她只好自掏腰包賠償費用 。

朱琦郁在臉書表示，當時遇到一些比較暗黑的同事，她選擇低調處理，「畢竟在辦公室硬槓起來不只雙方尷尬，整個新聞部都尷尬，而且新聞圈就這麼小，不論換到哪一台將來還是會遇到，還不如維持皇城的和氣～」

▲▼朱琦郁平常心看待職場霸凌。（圖／朱琦郁臉書）
▲▼朱琦郁平常心看待職場霸凌。（圖／朱琦郁臉書）
▲▼朱琦郁平常心看待職場霸凌。（圖／朱琦郁臉書）
對於這類同事的小動作，朱琦郁覺得真的很幼稚，「記得當時心裡沒有氣憤，只有哈哈一笑，也算是在我苦悶又平凡的新聞生活中的一點小漣漪」，直言其實不是只有主播，在任何職場都可能有小人、霸凌的情形，一般上班族真實的生活也可能比《甄嬛傳》精彩，如何生存下來還真的需要人生智慧。（編輯：楊穎軒）

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