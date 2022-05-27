梅雨炸4天累積雨量破500毫米！再忍半天 今晚雨要變小了
滯留鋒面從週二（5/24）開始一直影響到今（27）日，根據中央氣象局統計，多日來已經為西半部地區帶來超過500毫米以上的雨量，今日清晨旺盛的對流系統持續移入桃竹苗、中部地區，為台中及彰化沿海地區帶來猛烈雨勢，3小時累積雨量就高達150毫米以上。氣象局預報員劉沛滕指出，這波鋒面預計今晚就會逐漸北移，各地雨勢有望逐漸趨緩一些，不過天氣要明顯回穩得等到下週日（5/29），但好天氣維持不過2天左右，下週二（5/31）又將有另一道鋒面南下接近，屆時各地又將再次變天。
由於鋒面帶上對流系統持續移入，氣象局上午持續發布大雷雨即時訊息及豪雨特報，苗栗縣、台中市、彰化縣、高雄市上午仍有劇烈降雨，甚至可能出現強陣風伴隨冰雹，提醒民眾要留意。另外豪雨特報範圍則擴及全台17縣市，目前苗栗、台中及彰化已有豪雨發生，今日台中及彰化仍有局部大雨或豪雨，西半部其他地區及花蓮山區則有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。
劉沛滕說，目前預估鋒面從今晚開始會逐漸北抬遠離，明日鋒面就會移動到台灣北部海面，不過台灣附近轉為西南風的環境，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。到了下週日、週一各地終於恢復多雲到晴的天氣，不過午後容易有局部短暫雷陣雨，各地高溫可達攝氏30到34度，感受上會比較悶熱一些。
氣象局預估，下一道鋒面預計下週二開始逐漸南下，預計將持續影響到端午節（6/3）前，配合西南風影響下，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。至於對端午節連假天氣實際影響的程度，氣象局正密切觀察中。