特企／偶像劇指定場景！大滿室內設計乘載豪宅悸動夢想

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品牌受到許多豪宅買家青睞，並承接上千萬的住宅設計案，靠的是設計的熱愛與客戶的彼此信任，也因此許多客戶最後都變成朋友。「在設計這個產業，信任是最重要的，若雙方在理念無法彼此信任，再好的設計師也成就不了好的設計」滿林昌說。
上千萬的裝潢費都可以買間房子，但真正的豪宅買家看重的是設計本身為家帶來的價值。一個心之嚮往的住所，能帶來的價值實在太多，此設計案是打拼一輩子的夫妻，三十年來全年無休，最終擁有了夢想已久的退休宅，並過著自己想要的退休生活，對他們而言這是乘載了許多悸動的夢想。
走進玄關耀眼的鍍鈦金屬線條與石材結合，優雅精緻的奢華卻不失一絲溫暖。客製化的鍍鈦金屬展示櫃緩緩點綴著一大片醒目亮眼的奢石，電視牆面的石材拼花散發出靜謐安好的雅緻，特別一提的是，此案件為兩戶打通的格局客廳上方有一根梁柱，設計師索性將整體空間全規劃成公領域，天花板造型優美潺潺，分割曲線雲海般的延伸翩舞與跳躍，兩側則選用燈帶巧妙相呼應，並柔順的修飾空間格局。
交誼用餐區儼然是退休宅很重要的區塊，全開放式空間讓輕食餐廚區看起來更開闊，水晶吊燈亮幌幌的點綴精緻石材檯面，右邊大理石背板與鍍鈦金屬結合的層架展示著屋主的收藏，彷彿身處藝廊中心用餐，並能想像到未來在這此起彼落的談笑風聲，生活每一個角落都有溫度。
「人云亦云的設計或創意，只是不停地複製，唯有不斷的創造，才能使設計充滿生命力」大滿設計總能帶給客戶嶄新、獨一無二的家，這是大滿設計可以擄獲許多低調的豪宅屋主的青睞，就因為這些堅持，才讓人格外感到放心。
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