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柯文哲兒確診送急診挨轟　市府發言人：發燒到失去意識

▲台北市長柯文哲（左）的妻子陳佩琪（右）透露，大兒子一度高燒到盜汗、暈眩，甚至失去意識，因此才緊急通報119送醫治療。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲（左）的妻子陳佩琪（右）透露，大兒子一度高燒到盜汗、暈眩，甚至失去意識，因此才緊急通報119送醫治療。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-27 12:30:34

台北市長柯文哲昨（26）日下午在北市防疫記者會上透露，除了自己以外，大兒子以及其中一名女兒也都確診，所以才從朋友家回到自己住家中繼續隔離，也一併照顧確診的兒女。柯文哲也透露大兒子在確診後，一度發燒要送急診，也被外界質疑是否濫用醫療資源？對此北市府發言人陳智菡今（27）日上午轉述，透露大兒子染疫期間出現盜汗、暈眩等狀況，還一度失去意識倒地，情況危急，夫人陳佩琪緊急撥打119送醫才情況才穩定下來。

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陳智菡轉述，從週二晚間起，柯文哲的兒子就有出現確診的相關情況，不過快篩結果一直都是陰性。而到週三晚間，症狀用來越嚴重，除了出現盜汗的情況以外，甚至還發燒到出現暈眩的狀況，起身走路甚至還往後摔倒，最終失去意識，也讓柯文哲的妻子陳佩琪隨即打119通報，緊急送醫後狀況才稍微穩定。

陳佩琪指出，因此也透過這機會請陳智菡轉述，在新冠肺炎確診的前48小時，病況會非常嚴重，大家一定要非常小心，沒有大家想的症狀這麼輕微，不可以掉以輕心，這次大兒子的狀況來得又快又猛，如果不是醫生可以在第一時間做判斷處理，一有拖延的話後果難以預料。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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