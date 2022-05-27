被高薪挖角！她上班愣「都在滑手機」閒爆　過來人抖關鍵

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原PO表示，自己都會主動詢問同事或主管有沒有任務可以交代給她，「但得到的回覆很常都是『沒事啊，你要好好享受現在沒事做的時光』之類的」，可是看著整個辦公室的人忙進忙出，就只有她坐在位置玩手機，讓她感覺真的很奇怪，「主管當初為了挖角我也是開出蠻好的薪水跟福利條件給我，我實在不想讓他失望想好好表現，這種矛盾不知道怎麼往前或是原地休息的感覺讓我好慌」。
她指出，其他同事也知道她是空降進來的，也不會對她不友善，反而有點太友善，讓她感到不舒服，「找主管談後也都只有要我好好做不要想太多，可是現在在開的會議又沒找我一起參加，實在不知道我現在這個職位的定位在哪邊，行政？工程師？打雜的？應該連打雜都不如，我閒到主動去幫大家訂便當，反而被制止說『你不用做這個啦』，我現在每天都在翻公司的舊資料看，不然就是在廠內散步看大家都在幹嘛，完全就像一個領薪水的公司吉祥物」。
貼文一出，掀起熱議，「這種吉祥物的工作如果一個月12萬，一年17.5個月，就請我去當吧！」、「所以是多高薪呀～」、「我覺得你可以思考，挖你來幹嘛，不用馬上求表現」、「運氣很好，祖先有保佑」、「你是不是很正」。
也有過來人點出關鍵，認為這只是蜜月期，要原PO別想太多，「這是蜜月期，之後就不一樣了。不用急著表現，之後只會後悔沒有好好把握現在的悠閒時光」、「我就是這樣，兩個禮拜後每天水深火熱」、「如果真的是高薪的話表示真的只是暴風雨前的寧靜」、「只是蜜月期，他們不是也要你好好享受了嗎，真的不用擔心太多，以後真的會後悔，現在沒好好爽，有時候是因為現在大家太忙沒空理你，而且也沒什麼空降不空降，就跳槽啊，很正常，如果因此就討厭你，那你同事要討厭的人也太多」。
還有人給出建議「你是被挖角的，文中又提到是空降，代表你是職等不低的即戰力，應該能自己規劃，並為公司帶來立即性的效益吧？我被挖角時，報到前兩個月，就有規劃好就職後3年內的工作目標，列出階段性任務跟構思做法，並跟新主管討論。新公司報到第一天，跟大老闆確認priority, 就開始自己動工了。主管面試挖角你時，應該有分享對你在團隊中的期許定位吧？建議以這為出發點，思考你的工作規劃跟執行」。（編輯：郭佩蓉）