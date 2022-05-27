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布林肯對中國政策演說　外交部：美方事前已對台詳盡簡報

▲美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-27 13:47:032022-05-27 13:54:20

美國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（26）日發表對中國政策演說，重申美國政策不變，並指責中國加強脅迫台灣。外交部表示，美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報。

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外交部指出，美國國務卿布林肯於美東時間26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌。布林肯於演說中聚焦美中戰略競爭關係，並重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，也譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑，強調美國反對片面改變台海現狀等長期立場。

外交部強調，由於台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報，樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部指出，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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