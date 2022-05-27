電動車專用電價來了！台電：比油車年省1.4萬元

電動車時代來臨，台電今（27）日舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，經濟部長王美花在活動中正式宣佈，台電推出的「電動車專屬時間電價」將在5月30日正式上路，新制包含「低基本費、高價差、離峰長」三大特色，其中離尖峰每度價差達6元，離峰時間拉長到18小時之久，引導用戶分散使用電力，此外，根據試算，採用電動車專用電價，1年可比油車省1.4萬元。
電動車不僅在運具低碳化扮演關鍵角色，也是未來分散式電力系統中重要的移動式分散儲能設備。根據交通部統計，4月底數量已接近60萬輛，帶動家用充電樁設置整體需求，台電對此提出「專設電表」及「專用電價」兩大政策，並表示目前電動車占比仍不高，且整體供電穩定，推動這充電價格機制對供電不致造成影響，恰好是先期試驗電動車負載管理市場機制的最好時機。
新充電椿專用電價參考國際電業作法，具「低基本費、高價差、離峰長」三大特色，適合用電需求高且訂有契約容量的充換電設施用戶，包含集合住宅停車場充電樁（如社區大樓管委會）、電動汽車充電站（如公有停車場及私有充電站）及電動機車電池交換站等。
台電總經理王耀庭指出，因應再生能源量增，鼓勵車主在「對的時間充電」，也就是所謂的「離峰時段」，電動車的尖離峰用電價差每度達6元以上、高達4倍。至於基本電費的部分，比一般時間電價減少80%，每瓩平均約將155元，大幅降低用戶固定費用負擔。此外，考量電動車有快、慢充特性，台電也設計離峰時間長達18小時，時數是一般時間電價的2倍。
根據台電試算，以1輛汽車每年平均行駛1.5萬公里，每月1,250公里來計算，油錢每月約2,638元，電動車需1,788元電費，電動車若選擇在離峰時段充電，每月可降到約1,500元，一年下來，電動車可比汽油車比油車省近1.4萬元。
台電希望能藉由推動專設電動車電表，搭配充換電設施電價，引導智慧充電管理，兼顧住宅空間美觀及用電安全，同時增進整體充電樁、換電站布建誘因，促使充換電設施更趨普及，減少車主充電焦慮的同時吸引潛在車主，促進電動車產業市場正向發展。