美女主播街訪當眾遭謾罵嘲諷 正能量分享「轉念金句」
近來「TVBS主播宮鬥案」引發熱議，讓主播私下生活，升遷、轉職的心路歷程也掀起關注，而中天主播張雅婷、張若妤近日受邀擔任2022文化大學《金牌主播》徵選大賽決賽評審，在新聞領域都已超過10年的2人，也藉此次機會，闡述在這條路上曾經遇到的瓶頸。
張若妤從小就希望成為新聞媒體人，小學三年級就一路參加演講比賽訓練口條，但真正站上主播台時，她卻是緊張到牙齒顫抖、手心冒汗。從業10年多的張若妤也曾是校園主播：「當初在校園的報導，多為生活新聞，新聞台的播報就是國際性、國內外政治、社會及民生議題，受眾群從學生變成社會大眾，所以播報的方式，也需要調整。」過程中，讓她最深刻的挫折，是曾在街訪時，被民眾謾罵嘲諷，而且用詞鄙俗難聽，讓張若妤很受傷，但當下也立即轉念：「我們不是牙齒，不必活在別人的嘴裡，問心無愧做好份內工作才是最重要的。」
張雅婷坦言當初完全沒想過會往新聞圈發展，大四時進入中視成為氣象主播，為充實自己，後來選擇出國進修，回台後開始當記者跑新聞，回憶初登主播台時，第一次正式播新聞就遇地震，幸好當下處變不驚安然度過。從報氣象到播新聞，從傳統媒體轉到新媒體，張雅婷現在不單只是主播，也擔任節目製作人與主持人：「壓力肯定有，所以時刻充實自己，不限於自己興趣與熟悉的領域去做突破，才是成就人生的方式。」透露也會有遇到瓶頸的時期，還好同事互相幫忙支援，最終都順利完成任務。
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