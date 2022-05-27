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辣模打疫苗衣服不聽使喚　「16秒捏肉片」10萬人狂看

▲Yumi打疫苗衣服狂掉，16秒捏肉片曝光。（圖／Yumi IG）
▲Yumi打疫苗衣服狂掉，16秒捏肉片曝光。（圖／Yumi IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-27 17:30:00

辣模Yumi（Yumi.K）水汪汪、無辜的雙眸電翻眾人，IG上總少不了兇猛的G級車頭燈，粉絲人數已高達135萬人追蹤。近來本土確診數飆升，Yumi趕緊前往接種第三劑疫苗，笑說衣服相當調皮，在醫生、護士面前不聽使喚地掉下去，同時曝光自己16秒被捏肉、打針的影片，讓10多萬名網友不斷重播。

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▲▼Yumi.K不吝秀好身材。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi不吝秀好身材。（圖／Yumi.K IG）
只見Yumi皺眉、猙獰的表情相當有戲，脫下一邊的外套，露出白皙手臂打疫苗，而更值得注意的是她的低胸黃色小可愛，讓渾圓上圍呼之欲出之外，衣裡的蕾絲內衣也被出賣，Yumi還笑說：「這醫生打的有點痛，打到後面眼睛都要跳出來了，我都不知道我眼睛能睜這麼大，（醫護人員）捏我肉肉的樣子好可愛，衣服一直掉下來，醫師護士也是貼心的幫我拉起來。」

▲Yumi皺眉、猙獰的表情相當有戲。（圖／Yumi IG）
▲Yumi皺眉、猙獰的表情相當有戲。（圖／Yumi IG）
Yumi短短16秒的打疫苗過程，掀起粉絲熱議：「醫生應該是一直看妳的胸部才分心」、「可以幫妳打第四劑嗎」、「醫生應該邊打邊流鼻血」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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