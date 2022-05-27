辣模打疫苗衣服不聽使喚 「16秒捏肉片」10萬人狂看
辣模Yumi（Yumi.K）水汪汪、無辜的雙眸電翻眾人，IG上總少不了兇猛的G級車頭燈，粉絲人數已高達135萬人追蹤。近來本土確診數飆升，Yumi趕緊前往接種第三劑疫苗，笑說衣服相當調皮，在醫生、護士面前不聽使喚地掉下去，同時曝光自己16秒被捏肉、打針的影片，讓10多萬名網友不斷重播。
只見Yumi皺眉、猙獰的表情相當有戲，脫下一邊的外套，露出白皙手臂打疫苗，而更值得注意的是她的低胸黃色小可愛，讓渾圓上圍呼之欲出之外，衣裡的蕾絲內衣也被出賣，Yumi還笑說：「這醫生打的有點痛，打到後面眼睛都要跳出來了，我都不知道我眼睛能睜這麼大，（醫護人員）捏我肉肉的樣子好可愛，衣服一直掉下來，醫師護士也是貼心的幫我拉起來。」
Yumi短短16秒的打疫苗過程，掀起粉絲熱議：「醫生應該是一直看妳的胸部才分心」、「可以幫妳打第四劑嗎」、「醫生應該邊打邊流鼻血」。
※【NOWnews 今日新聞
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