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文資局開箱「大海的心事」繪本 歡迎國小學校免費索取

▲文資局今日開箱「大海的心事」繪本，局長陳濟民歡迎國小學校免費索取。（圖／文資局提供）
▲文資局今日開箱「大海的心事」繪本，局長陳濟民歡迎國小學校免費索取。（圖／文資局提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-27 16:21:48

受到疫情大爆發影響，文化部文化資產局今日採線上發表方式，公開「大海的心事」互動繪本，同時開放國小學校免費索取，也歡迎大家踴躍點閱，一起來認識我們珍貴的水下文化資產。

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文資局陳濟民局長表示，為了將保護水下文化資產觀念向下扎根，出版了適合國小學童閱讀的《大海的心事》互動繪本，藉著生動的畫面、適合親子共讀的語彙及結合AR互動科技，讓小朋友深入淺出了解什麼是水下文化資產。

▲文資局邀請podcaster「欖仁媽媽」及屏大附小陳韻如老師帶著孩子共讀「大海的心事」繪本。（圖／文資局提供）
▲文資局邀請podcaster「欖仁媽媽」及屏大附小陳韻如老師帶著孩子共讀「大海的心事」繪本。（圖／文資局提供）

請podcaster「欖仁媽媽」及屏大附小陳韻如老師帶著孩子共讀及學生試讀，父母、小朋友都覺得非常新奇有趣。「欖仁媽媽」建議，父母可以先讓孩子閱讀《大海的心事》一遍，再帶著孩子操作AR互動。陳老師則表示《大海的心事》是帶領學生探索水下文化資產的優質素材，其中有關水下考古實用的資訊，就好似教師的懶人包，讓老師備課時更有信心，是一本引領小學生認識保護水下文化資產領域最好的圖書。

陳局長表示，我國水下考古進行15年之久，已有初步成果。文資局希望藉由《大海的心事》互動繪本，將大眾較陌生的水下考古研究成果及歷史訊息，以簡單淺白的文字，搭配手繪圖畫，如說故事般，讓學童輕輕鬆鬆認識水下文化資產。歡迎國小學校於111630日前傳送《大海的心事》互動繪本申請表單(連結 https://reurl.cc/RrvO36)索取，每校1本索完為止




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