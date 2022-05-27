「走一趟山與海的對話」 山海圳國家綠道健走再加碼250名

南市府將於 6 月 11 日在官田區舉辦「大圳之路漫漫走 - 山海圳國家綠道健走活動」，報名期間原本預計 1 個月，但 500 個名額於 2 周內迅速額滿，市長黃偉哲於今日記者會當場宣布再加開 250 名額，讓向隅的台南市民優先報名。

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黃偉哲表示，山海圳國家綠道起自 96 年民間倡議「守護河川」的訴求；後由南市府支持推動，於 105 年完成 45 公里之「台南山海圳綠道」； 107 年經國發會核定為「山海圳國家綠道」將綠道延伸至玉山，今年初已完成指標系統建置、完成路線串聯，歡迎大家用徒步、自行車、或大眾交通工具等多元交通方式來綠道旅遊。

綠道位於台南境內的「內海之路」，可於鹽水溪口賞「黑琵」、大道公廟聽古樂、老街巷弄吃美食、台史博館讀歷史；「大圳之路」可於三座渡槽伴水路、兩座水庫觀水潭、菱角田間尋水雉、水利古道龍眼香，沿途富含不同產業景觀、歷史文化、多元族群及自然生態，值得大家去探索。

農業局長李建裕表示，本次健行路線，選擇「大圳之路」上列為市定古蹟之三座渡槽橋，渡槽橋兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，為嘉南大圳水利系統的一部分，見證八田與一在台灣水利建設上之貢獻，讓嘉南平原成為台灣穀倉，孕出臺南好米、官田菱角等優質農產品，極富環境教育意義，期透過活動帶領民眾體驗綠道風光、認識鄉土。

農業局表示，本次健走路線始於官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋至曾文溪渡槽橋折返，總長約 8 公里，路程 1-2 小時，民眾可以慢行體驗綠道風光，補給站提供牛肉湯、豆菜麵、虱目魚等台南美食幫大家補充體力。報名參加者除了可以拿到完走證書、紀念帽，特別製作活動限定紀念勳章及散策。健走活動加開名額報名網址即將上線，相關活動資訊可關注農業局「南得極品」官方臉書粉絲專頁。





