因應後疫情時代　柯文哲砸28.5億推北市九大紓困措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市財政局長陳家蓁補充說明，九大紓困措施分別為「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」。其中延稅部分，房屋稅、地價稅、娛樂稅、牌照稅、印花稅等稅務，可延期12個月或分36期支付，條件是營業額衰退達15%，受中央紓困補貼補償及振興者，房東降租達15%，適用期間直到明年6月。
而降稅部分，若業者有停業或營業面積縮減，房屋稅率從3%降至2%。而娛樂稅部分，原本已經稅率減半至今年6月，預計再延長至明年6月。至於減租的部分跟北市府承租的業者，營業用減租50%，住宅使用減20%。若業者停業，則按停業日期及面積免租。
陳家蓁說，若在111年疫情期間，受中央紓困補助，或有確診、隔離、檢疫者，有曾向北市動產質借處貸款者，質借月利息可減0.18%；至於企業融資的部分，中小企業簡易貸80萬，審核程序快速；至於企業原有的融資貸款，本金跟利息可展延半年付款。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。