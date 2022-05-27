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因應後疫情時代　柯文哲砸28.5億推北市九大紓困措施

▲台北市政府27日宣布，將投入28.5億預算，推動北市九大紓困方案。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府27日宣布，將投入28.5億預算，推動北市九大紓困方案。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-27 16:47:09

因應新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，而在疫情結束後，振興北市經濟的相關規劃，台北市長柯文哲也在今（27）日下午的防疫記者會上，宣布將花費28.5億的預算，推行北市九大紓困措施，內容多數為「減租、減稅、延租、延稅」，並且針對中小企業及基層勞工進行紓困以及補助等相關措施。

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柯文哲表示，台北市已經開始紓困計畫，整個要做的東西做了一些整理。「因為2020跟2021已經有兩次紓困經驗，原則上台北市要做紓困，要做到什麼程度還是要有科學根據。」柯文哲說，用捷運運量是最準的，因為人流代表金流，捷運的量已經降到50％，我們就比照2020年的概念，房租公營場地的，就降50%三個月，九大紓困措施，就是減租減稅延租延稅。

北市財政局長陳家蓁補充說明，九大紓困措施分別為「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」。其中延稅部分，房屋稅、地價稅、娛樂稅、牌照稅、印花稅等稅務，可延期12個月或分36期支付，條件是營業額衰退達15%，受中央紓困補貼補償及振興者，房東降租達15%，適用期間直到明年6月。

而降稅部分，若業者有停業或營業面積縮減，房屋稅率從3%降至2%。而娛樂稅部分，原本已經稅率減半至今年6月，預計再延長至明年6月。至於減租的部分跟北市府承租的業者，營業用減租50%，住宅使用減20%。若業者停業，則按停業日期及面積免租。

陳家蓁說，若在111年疫情期間，受中央紓困補助，或有確診、隔離、檢疫者，有曾向北市動產質借處貸款者，質借月利息可減0.18%；至於企業融資的部分，中小企業簡易貸80萬，審核程序快速；至於企業原有的融資貸款，本金跟利息可展延半年付款。

▲台北市政府公布今年九大紓困措施相關細節，預計將投入28.5億預算。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布今年九大紓困措施相關細節，預計將投入28.5億預算。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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